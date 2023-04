Lutte contre le terrorisme : La dynamique offensive des FAMa se poursuit

Durant le mois de mars écoulé, les Forces armées maliennes (FAMa) ont maintenu la pression sur les Groupes armés terroristes (GAT) en poursuivant la dynamique offensive de recherche, de neutralisation et de destruction de leurs sanctuaires, dans le cadre du plan Maliko de l’Opération Kèlètigui.

Ainsi, au cours du mois dernier, les FAMa ont neutralisé 168 terroristes et interpellé 91 à travers la destruction de 20 bases. Aussi, les soldats maliens ont-ils détruit 13 Engins explosifs improvisés (EEI), et récupéré une importante quantité d’armes ainsi que du matériel roulant. Cette moisson est composée de 19 véhicules, 38 motos, 49 PM, deux PMK, autant de Lrac et un fusil de chasse.

Ces victoires éclatantes ont été obtenues suite à l’exécution de 64 missions offensives par les FAMa dont 16 aéroportées, 32 de reconnaissance et 16 frappes aériennes, avec intervention de drones. Ces opérations ont été menées dans plusieurs localités du pays : Ménaka, Ansongo, Bourem, Bandiagara, Bankass, Konna, Boni, Macina, Niono, Douentza, Tenenkou, Gossi, Ouonkoro, Songo, Boura, Kimparana, ….

En outre, ces différentes opérations ont permis à nos soldats de récupérer plus de 100 bœufs dans la localité de Kapio dans la Région de Mopti et plus de 20 sacs de 100 kg de maïs au profit des populations dans la zone de Diakouri. Durant la période de référence, l’Armée a aussi escorté 150 véhicules sur les axes Ménaka-Gao et Gao-Labbezenga-Gao.

Le bilan de ces accrochages est de 10 soldats tombés au champ d’honneur et 15 blessés dans le rang de l’Armée nationale. Ces informations ont été données hier au cours de la conférence de presse mensuelle de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), dans les locaux de la structure. La conférence était animée par le directeur adjoint dudit service, le colonel Mariam Saraga en présence du premier responsable de la Dirpa, le colonel Souleymane Dembélé.

Dans son exposé, la principale conférencière a largement expliqué les contours des opérations militaires sur le terrain avant de rappeler les activités majeures menées au niveau du département en charge de la Défense et de l’état-major général des Armées courant mars. Selon le colonel Mariam Sagara, la situation sécuritaire du mois écoulé a été surtout marquée par 12 attaques directes et indirectes contre les FAMa en statique ou en mouvement, ainsi que cinq incidents d’EEI. Toutefois, elle s’est réjouie de la diminution des actes de braquages et d’assassinats par rapport au mois de février.

L’occasion était opportune pour le directeur adjoint de la Dirpa d’inviter la presse et les populations à la vigilance et à la retenue contre les velléités de propagande, d’intox et de désinformation de certains médias dont le seul but est de semer le chaos dans notre pays. à la question relative à la reddition de certains groupes terroristes auprès des FAMa, la conférencière a répondu par l’affirmative. «De plus en plus, des terroristes déposent les armes pour se repentir», a-t-elle confirmé

Concernant les rumeurs sur les réseaux sociaux à propos de l’initiative d’une « opération d’envergure sur l’ensemble du territoire nationale en lien avec la montée en puissance de l’armée», le colonel Souleymane Dembélé a apporté un démenti formel. À ce sujet, il a rassuré que les « FAMa s’inscrivent dans le respect strict de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et réitèrent leur respect strict aux droits de l’Homme et du droit international humanitaire».

Aboubacar TRAORE

