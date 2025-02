Dans une série d’opérations récentes, les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené des actions ciblées contre des factions djihadistes et leurs cellules actives dans le nord du Mali, ainsi que dans le cercle de Macina…

Samedi 4 janvier 2025, un communiqué des Fama a révélé l’arrestation de deux individus qualifiés de «terroristes», dont un haut responsable de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), lors d’une intervention réalisée dans la zone septentrionale.

Parmi les personnes appréhendées figure Mahamad Ould Erkehile, alias Abou Rakia ou Abou Hach, décrit comme un «chef de premier plan» de l’EIGS. Les autorités militaires l’accusent d’être impliqué dans l’organisation d’exactions contre les populations civiles des régions de Ménaka et Gao, ainsi que dans des attaques répétées contre les FAMa. L’opération, conduite vendredi 3 janvier 2025 près de Gao, a également permis la neutralisation de plusieurs combattants et la saisie de matériels militaires, dont des composantes utilisées pour fabriquer des engins explosifs artisanaux.

Ces succès s’ajoutent à une autre action majeure rapportée le 27 janvier dernier : l’élimination d’Abou Azimane, présenté comme un chef terroriste influent, lors d’une mission dans la région de Tombouctou. Selon l’état-major, l’intervention a aussi conduit à la destruction de stocks logistiques et à la récupération d’équipements liés à la fabrication d’explosifs. Abou Azimane était activement recherché pour son rôle dans des violences contre des civils et des forces maliennes.

Opération « Kolongo Djiguitiugou 1 »…

Dans le cadre de la sécurisation du cercle de Macina, les Forces Armées (FAMa) du Secteur 5 ont conduit une opération militaire d’envergure, nommée « Kolongo Djiguitiugou 1 ». Cette mission, qui s’est déroulée du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2025, avait pour objectif de rétablir la paix dans la commune de Kolongo, récemment touchée par les actions de groupes armés terroristes (GAT).

L’intervention des FAMa a abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes et à la récupération de matériels utilisés pour leurs activités criminelles. Parmi les individus éliminés figurait un chef de groupe recherché pour son implication dans des exactions contre les populations locales. De plus, l’armée a confisqué des biens issus de la zakât forcée imposée par ces groupes, mettant fin à une pression économique illégale pesant sur les habitants.

Cette opération a permis aux populations de Kolongo de constater l’engagement des FAMa à assurer leur sécurité. Le renforcement de la présence militaire dans la zone a instauré un climat de sérénité, permettant aux habitants de reprendre leurs activités quotidiennes en toute confiance.

L’opération « Kolongo Djiguitiugou 1 » s’inscrit dans une stratégie globale de lutte contre l’insécurité et de restauration de la stabilité dans les zones affectées par le terrorisme.

Ces opérations successives traduisent la pression accrue exercée par l’armée malienne contre les terroristes et groupes armés et sur leurs réseaux djihadistes et cellules actives implantées localement. Elle témoigne également de la détermination des autorités militaires à défendre l’intégrité du territoire et à garantir la sécurité des citoyens.

M Sylla

Commentaires via Facebook :