Les Forces armées maliennes (FAMa) ont pris, ce lundi 22 juillet, le contrôle de la localité de In-Afarak située à environ 122km au Nord-Ouest de la Région de Kidal.

L’annonce a été faite ce même jour par la Direction de l’Information et des Relations publiques des armées (Dirpa), sur ses plateformes numériques.

« L’état-major général des Armées informe l’opinion nationale que ce lundi 22 juillet 2024, les unités des FAMa ont pris le contrôle de la localité de Ib-Afarak située à environ 122km au Nord-Ouest, région de Kidal », indique le document.

Il convient de rappeler que la zone d’In-Afarak est un carrefour commercial très important et favorable à plusieurs types de trafics. Ainsi, Cette action vigoureusement de nos troupes s’inscrit dans le cadre de la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens.

Les unités FAMa restent plus que jamais à rechercher et détruire la coalition mafieuse des groupes armés, auteurs d’abus et de rackets sur les populations paisibles. Cela avec la mise en place des postes de contrôle illégaux sur les axes restreignant la liberté de mouvements des transporteurs, dénonce le document.

Le haut commandement de l’Armée rassure que la sécurité des populations reste une priorité et que les unités FAMa continueront des actions similaires jusqu’à la garantie de la liberté de mouvement des populations.

Aboubacar TRAORE

