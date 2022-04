-Selon un communiqué de la Présidence du Mali.

Deux hélicoptères flambant neufs et des radars de surveillance de fabrication russe ont été réceptionnés, lundi, par le chef d’état-major général des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra, a indiqué la présidence du Mali dans un communiqué.

« Le chef d’état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra a réceptionné ce lundi 18 avril 2022 au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance », a déclaré la même source, ajoutant que « c’est exactement à 00h 45 que le Cargo Russe transportant les deux hélicoptères de combat et les radars, s’est immobilisé sur le tarmac de l’aéroport international Président Modibo Keita ».

« Nous recevons ce deuxième lot d’équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. C’est la manifestation d’un partenariat très fructueux avec l’État Russe », s’est réjoui le général de Division Oumar Diarra.

Et d’ajouter que « c’est aussi la manifestation d’une volonté politique très forte d’équiper l’armée malienne en moyens conséquents pour qu’elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l’intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ».

Le 31 mars dernier, deux hélicoptères de fabrication russe de type MI-35P, des radars, des armes de guerre, des munitions et des matériels roulants avaient été réceptionnés par le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara.

Dans une déclaration, le ministre Camara avait indiqué que le premier lot « composés, entre autres, de deux hélicoptères de combat, des radars dernière génération capable de détecter en 3D des objets volant à une vitesse pouvant atteindre 8 000 km/h et beaucoup d’autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent qui sévit dans notre pays, sont des fruits d’un partenariat sincère et très ancien (Russie-Mali) ».

Il avait en outre affirmé qu’ «aujourd’hui nous pouvons dire avec fierté que notre Armée Nationale est capable d’opérer en toute autonomie sans demander de l’aide à qui que ce soit».

Pour rappel, le 31 décembre 2021, la Russie a fourni au Mali, quatre hélicoptères de type MI-171, des armes de guerre et des munitions, réceptionnés par le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara.

Par https://www.aa.com.tr/fr/

