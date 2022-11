Sur invitation du général Vladmir Kolokoltsev, ministre de l’Intérieur de la Fédération de Russie, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, a effectué une visite officielle de cinq jours à Moscou.

Au cours de cette visite de travail, les deux ministres ont procédé à la signature d’un accord de coopération entre les deux départements, dans plusieurs domaines portant, entre autres, sur la lutte contre les activités terroristes, la criminalité organisée, le trafic d’armes, de munitions, d’engins explosifs et de stupéfiants, les crimes économiques, y compris le blanchiment d’argent ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel. Cet accord, premier du genre, entre les deux départements, jette les bases juridiques d’une coopération dynamique, opérationnelle et technique.

La signature de cet accord a été précédée d’une rencontre d’échanges entre les deux chefs de département, portant sur les questions d’actualité relatives à leurs domaines de compétence.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur de la Fédération de Russie a octroyé une cinquantaine de bourses de formation, dans plusieurs spécialités, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile du Mali.

Pendant son séjour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a visité certaines structures relevant du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie telles que le régiment des Forces spéciales de la police, une unité de la Police touristique, une Unité équestre et le Musée du ministère de l’Intérieur.

Les deux ministres ont réaffirmé leur détermination à œuvrer à la consolidation des relations bilatérales entre le Mali et la Fédération de Russie.

Source : MSPC

