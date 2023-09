Promotion générale d’armée Moussa Traoré : 235 jeunes officiers prêts à servir

Frais émoulus de l’École militaire inter-armes, ils sont engagés à servir avec loyauté, diligence et honneur. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta qui a présidé la cérémonie, leur a souhaité la bienvenue dans la grande famille des officiers

Après deux ans de formation, la cérémonie de sortie des Élèves officiers d’active (EOA) de la 45ème promotion de l’École militaire inter-armes (Emia) à eu lieu, vendredi, à la place d’armes du Centre d’ instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro.

La 45ème promotion de l’émia porte le nom de feu général d’armée Moussa Traoré, ex-président de la République. Elle est composée de 235 élèves officiers d’active dont 51 personnels féminins. Les Maliens sont au nombre de 216. Et les autres viennent de huit pays africains : Cameroun (1), Congo Brazzaville (1), Guinée (2), Mauritanie (4), Niger (2), Sénégal (2), Tchad ( 4) et Togo (3).

Les personnels du Mali sont constitués de 69 professionnels, 31 anciens enfants de troupe et 116 issus du concours direct. Le major de la 45è promotion de la prestigieuse école est notre compatriote, le sous-lieutenant Mama Sanogo avec une moyenne de 16,351/20.

La cérémonie solennelle a été présidée par le président de la Transition, chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta, en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw et de plusieurs Les membres du gouvernement dont le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara. On notait également la présence de la hiérarchie militaire, des membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays, de l’épouse du parrain, Mme Traoré Mariam Sissoko, des parents et proches des officiers stagiaires, ainsi que des membres de l’organe législatif du Burkina Faso.

La cérémonie de sortie a été marquée par la remise des sabres et des épaulettes aux stagiaires officiers ainsi que la prestation de serment devant le drapeau national et le chef suprême des Armées. Ils se sont notamment engagés à servir la patrie avec loyauté, dévouement et honneur. Le commandant du Centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro, le colonel Issa Kaloga a rappelé la mission de l’École où ont été formés des cadres parmi lesquels font partie le chef de l’État et plusieurs personnalités du pays. Compte tenu de la qualité de l’instruction dispensée aux élèves et aux stagiaires, at-il dit, le Centre fait l’objet d’une forte demande au recrutement national et international.

DÉFIS SÉCURITAIRES- La cérémonie de sortie marque un moment crucial dans la vie de ces jeunes officiers, car ils ont choisi la voie exigeante et noble de servir notre nation sous le drapeau. Ils ont traversé les épreuves et les défis qui ont forgé leur caractère, renforcé leur détermination et affuté leur compétence. Pour le chef d’état-major général des Armées, les jeunes officiers sont maintenant prêts à prendre leur responsabilité au sein des Forces armées nationales.

«Vous portez désormais sur vos épaules la charge sacrée de défendre nos valeurs, notre souveraineté et la sécurité de la patrie», a dit le général de division Oumar Diarra, avant d’exhorter les jeunes promus à rester fidèles aux valeurs fondamentales et caractéristiques de l’officier notamment la rigueur, la droiture et le sens élevé du devoir, le paternalisme quand il faut et dans tous les cas, à être des ardents défenseurs de la loi et de l’ordre pour le succès des Armées du pays.

L’officier général a rappelé que le peuple et son Armée continuent de faire face à des défis sécuritaires multiples et complexes avec des groupes terroristes ayant subi d’énormes pertes, posent des engins explosifs improvisés, font des tirs de harcèlement et surtout des pressions sur les civils. Le général Oumar Diarra indique que ces officiers vont renforcer la montée en puissance dans la poursuite de la dynamique enclenchée par les Forces armées maliennes. Il a, par ailleurs, assuré que les victoires remportées sur les groupes armés terroristes sont porteuses d’espoir.

Dans une interview accordée à la presse, le président de la Transition a félicité les promus et leur a souhaité la bienvenue dans la grande famille des officiers. Pour le colonel Assimi Goïta, ce vendredi est un jour de cohésion, de souvenir surtout de conseils à l’intention de ces jeunes officiers qui s’apprêtent à franchir les premiers pas dans le commandement militaire. Parlant de l’ancien président Moussa Traoré, le chef suprême des Armées a rappelé que la reconnaissance du mérite est l’une des valeurs cardinales au sein des Forces de défense et de sécurité.

«Raison pour laquelle, nous avons souhaité honorer feu général d’Armée Moussa Traoré qui a présidé la destinée de notre nation pendant 23 ans. Nous retenons du général d’armée Moussa Traoré, un général très valeureux, intégré, patriote qui a consacré son temps à la construction et surtout au renforcement de notre outil de défense», a fait remarquer le président Goïta.

Le chef de l’État a demandé aux jeunes officiers qui viennent de prêter serment et qui ont comme parrain Feu général d’armée Moussa Traoré, plus d’ engagement, de détermination, d’abnégation et surtout à plus de don de soi afin de mériter la confiance du peuple malien et aussi de servir d’exemple, de boussole, de repère pour leurs subordonnés. Toutes choses qui conditionnent la réussite de la mission à eux confiée dans le contexte de la montée en puissance de l’Armée.

La prise d’armes, le baptême de la promotion, la présentation du major de la promotion, la prestation de serment, la présentation de la figure symbolique Kanaga de Mopti (une figure emblématique des Dogons), le chant de la promotion, le défilé militaire terrestre et aérienne (deux avions de chasse L-39 Albatros et un hélicoptère de combat de type Mi-35) ont été des moments forts de la cérémonie.

Envoyés spéciaux

Souleymane SIDIBÉ

Oumar DIOP

