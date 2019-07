La 40ème cuvée de l’EMIA de Koulikoro, forte de 86 jeunes officiers, a été baptisée samedi dernier, 27 juillet 2019, ‘’Promotion Coulibaly Ousmane Coulibaly’’ au cours d’une cérémonie placée sous la présidence du Chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keita, en présence de plusieurs ministres, présidents d’institutions, députés, autorités militaires et responsables politiques et administratifs de la région de Koulikoro.

Le Centre d’instruction Boubacar Sada Sy a abrité samedi dernier la cérémonie de sortie de sa 40ème promotion qui porte le nom emblématique de feu Colonel Ousmane Coulibaly, ancien Chef d’état-major général des Armées du Mali, décédé en décembre dernier. La promotion compte 86 élèves, dont 58 élèves du cycle ordinaire, 10 élèves du cycle spécial et 18 du cycle dit d’adaptation. Y figurent 10 ressortissants étrangers : 2 du Burkina Faso, 2 du Niger, 2 du Togo, 2 de la Guinée Conakry et 2 de la Côte d’Ivoire. Last not least, on y dénombre également 6 femmes. La formation qui a débuté en 2016 était axée sur la gestion des ressources humaines et l’administration militaire.

Le Chef d’état-major général de l’Armée, Général Abdoulaye Coulibaly, a invité les récipiendaires à suivre les traces de leur parrain qui, par son engagement, a occupé plusieurs fonctions dans l’administration militaire au Mali et obtenu plusieurs distinctions grâce à son courage. Il a exhorté les jeunes récipiendaires à servir la nation avec dévouement.

Quant au directeur de l’Ecole militaire inter-armes, Colonel Yacouba Traoré, il a appelé les récipiendaires à garder les liens de fraternité tissés entre eux pendant la durée de leur formation car, dit-il, la pérennisation de ces liens peut contribuer à la cohésion sociale.

Major de la promotion “Colonel Ousmane Coulibaly” avec 16,37 de moyenne, Adama Téssogué, porte-parole de la promotion” Ousmane Coulibaly, a remercié les encadreurs pour la bonne qualité de la formation et a donné l’assurance d’honorer la confiance placée en eux.

Le Président de la République, Chef suprême des armées, s’est réjoui de la qualité de la formation acquise par les récipiendaires. Selon lui, les élèves militaires qui viennent de sortir doivent être exemplaires sur le terrain car il y a du travail qui les attend dans l’accomplissement de leur future mission.

Le Président IBK a réaffirmé sa détermination à lutter contre le terrorisme. ‘’Pour cela, l’Etat va toujours œuvrer pour l’équipement de l’Armée pour améliorer les conditions de travail de nos militaires. ..’’, a déclaré le Président IBK.

