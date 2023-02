19e édition de Ségou art- festival sur le Niger : Orange Mali, sponsor officiel, respecte la tradition avec un soutien de plus de 40 millions F CFA

Orange Mali, le partenaire principal Ségou Art festival sur le Niger n’a pas encore dérogé cette année à son soutien à la 19e édition de cet événement (tenue du 31 janvier au 5 février) considéré comme l’un des plus grand rendez-vous culturels sur le continent. Des podiums géants pour les concerts, aux colloques, en passant par des conférences débats, des campagnes d’informations jusqu’aux activités sportives, les logos du n°1 de la téléphonie mobile en termes d’abonnés Orange Mali étaient visibles à toutes ces rencontres. Un signe du soutien considérable de cet opérateur qui se chiffre à plus de 40 millions F CFA par édition, selon Mohamed Doumbia un des membres de la commission d’organisation.

Les rideaux sont tombés le dimanche dernier sur la 19e édition de Ségou Art festival sur le Niger dont la cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Choguel Kokalla Maïga qui avait à ses côtés le ministre de la Culture et le président de la Fondation Festival sur le Niger Mamou Daffé.

Placé sous le thème “Patrimoine et créativité”, ce sont plus de 35 000 personnes de 32 nationalités, avec plus de 200 artistes qui ont pris part à cette 19e édition considérée comme l’une des plus réussies surtout en cette période post-Covid-19. D’ailleurs c’est surtout la capacité de résilience de cet événement que le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a apprécié. Car selon lui, malgré les crises multiformes vécues par notre pays ces dernières années, Ségou Art festival sur le Niger est resté constant et résilient.

Ce n’est pas tout, pour le chef du gouvernement en plus d’être un moment de divertissement, cette activité est le symbole de l’unité, du rassemblement, du raffermissement des liens sociaux, d’intégration des peuples. Ainsi pour cette énième édition, Orange Mali a déployé comme à l’accoutumée un grand dispositif sur les différents sites qui abritaient les événements comme le site de la foire, le site des concerts, le podium spécial de Orange dont les artistes ont défilé durant tout le festival avec des jeux concours pour ne citer que ceux-ci.

Mohamed Doumbia, membre de la commission d’organisation du festival, coordinateur de la caravane culturelle pour la paix, responsable de la sécurité et du partenariat à Ségou Art Festival sur le Niger a apprécié à juste titre l’accompagnement d’Orange Mali à cet événement. Ce soutien selon lui a commencé en 2008 et se chiffre à plus de 40 millions F CFA. “En 2008, nous avons eu les premières actions avec Orange Mali. Après deux ans de collaboration en 2010, Orange-Mali est passé à des phases triennales d’accompagnement et est resté constante dans son accompagnement malgré les années de crise. Ce partenariat se concrétise par deux types d’apport, un appui financier et un appui en produit Orange Mali et aussi en termes d’accompagnement en communication du festival” dira-t-il. Selon M. Doumbia, l’apport de Orange-Mali se chiffre à plus de 40 millions F CFA d’appui financier par édition sans oublier beaucoup de produits en nature. “Orange est un partenaire régulier car cela fait plus de 15 ans que nous sommes ensemble et au fil des années, une certaine confiance s’est instaurée entre nous”, a fait savoir Mohamed Doumbia. En termes de perspectives avec Orange Mali, il a révélé qu’ils ont été rassurés par le sponsor officiel de la poursuite de leur accompagnement et voir même leur participation à la hausse.

De son côté, le coordinateur de Ségou Art-Festival sur le Niger, Attaher Maïga, a invité les plus hautes autorités à continuer de soutenir les artistes et acteurs culturels du Mali pour la pérennisation de cet immense projet. Notons que plusieurs activités étaient au menu de cette rencontre culturelle. Il s’agit entre autres des concerts géants sur les berges du fleuve Niger, salon d’art contemporain, théâtre, danse, ateliers, master class. S’y ajoutent des conférences, des colloques, la foire de Ségou, des manifestations traditionnelles, et la caravane culturelle pour la paix. Kassoum Théra, envoyé spécial à Ségou

IBRAHIM DIARRA DE LA DIVISION DSI D’ORANGE MALI

“Nous avons déployé une grosse équipe sur le terrain”

Les stands de Orange Mali étaient visibles à tous les endroits stratégiques de Ségou Art festival sur le Niger comme sur le site qui servait de cadre pour la foire et aussi celui réservé au concert sur les berges du fleuve. D’ailleurs, c’est sur ce site réservé au concert géant qu’un stand avec connexion gratuite avait été aménagé pour les reporters.

Sur le site de la foire d’autres stands ont été installés avec des produits Orange-Mali vendu sur place par des commerciaux. “Nous avons plusieurs stands avec des outils nécessaires pour que les commerciaux puissent faire des opérations et aux clients de se sentir comme dans des agences Orange. Ce sont tous des stands qui fonctionnent à plein régime avec une grande affluence. Toutes les opérations qui se font dans les agences sont disponibles ici notamment les opérations Orange Money, vente de Sim, les ventes de portable. Ce n’est pas une première à chaque édition Orange Mali déploie une grosse équipe sur le terrain”.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :