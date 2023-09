After-Work de l’Express services: La photographe Kani Sissoko à l’honneur

L’agence Express Services a organisé le samedi 10 septembre dernier, au siège de Yamarou Photo sis à Sotuba, le quatrième numéro de son projet de démocratisation de l’art à travers des “After-Work”. Ce numéro a été l’occasion pour la jeune photographe, Kani Sissoko de présenter ses œuvres principalement basées sur les conditions difficiles auxquelles les femmes africaines sont confrontées.

Le concept démocratisation de l’art à travers les “After-Work” est un projet de l’agence “Express Services” qui ambitionne de faire la promotion des artistes plasticiens, de l’art plastique au Mali et en Afrique de façon générale.

Selon la promotrice d’Express Services, l’idée d'”After-Work” est d’amener nos artistes plasticiens en dehors des endroits ou des galeries et des ateliers de créations vers la population avec la population. “D’ailleurs, c’est pour cela que nous organisons nos «After-Work» dans les espaces ouverts pour que les passants aussi puissent s’arrêter et poser des questions sur les œuvres de l’artiste invité du jour. Vous savez, l’art est un métier à part entière, même s’il est mal perçu chez nous, mais aujourd’hui avec nos écoles d’art, il commence à prendre une certaine ampleur. De nos jours, beaucoup de jeunes en ont fait leur métier et ils vivent de cela. C’est une façon pour nous d’amener ces artistes à pouvoir expliquer aux jeunes que l’art un métier comme tout autre métier”, a-t-elle précisé. L’artiste photographe, Kani Sissoko, a indiqué qu'”After-Work” représente beaucoup pour elle parce qu’il permet aux artistes d’exposer nos œuvres aux publics. “Aujourd’hui, la majeure partie des Maliens ne considère pas trop la photographie comme un art. C’est vrai qu’ils accordent beaucoup d’importance à la photographie lorsqu’il s’agit de faire des photos pour des mariages et des baptêmes, mais ils ne considèrent pas la photographie en tant qu’art. C’est un honneur pour moi aujourd’hui que venir m’exprimer et de parler de mon art au public à travers cet After-Work. Deux de mes œuvres exposées ici dénommées ‘Quand les murs parlent’ parlent des conditions des femmes en Afrique et les autres parlent également les rôles des femmes dans notre société”, a-t-elle laissé entendre, avant de remercier les responsables de l’agence Express Services pour cette belle initiative.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :