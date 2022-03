Sémé ou Sèmé, (selon les prononciations), fondé dans les années 1800, après les conquêtes coloniales, est le nom d’un vieux village malinké situé au flanc de la montagne de Kita (Kita Kuru). Ce village, situé dans la Commune rurale de Boudofo, à une dizaine de kilomètres de la ville de Kita, rendue célèbre grâce aux récits des griots et autres écrivains comme Massa Makan Diabaté, Diango Cissé, les frères Konaté (Moussa et Ousmane). Les peuples, partis de Sémé, qui ont fondé, par la suite plusieurs autres villages dans le cercle de Kita (devenu une région) et dans le Kaarta, se rencontrent depuis 1960, selon les circonstances. La 4ème rencontre, tenue à Séméle le 12 Mars 2022, a décidé d’institutionnaliser l’événement qui se tiendra, désormais à Sémé, tous les deux ans, si Dieu le veut bien ! Quelles sont les autres recommandations issues de la dernière rencontre de Sémé ? Quelles sont les origines de Sémé et ses branches ?

LA DESORMAIS BIENNALE DE SEME: La 4ème rencontre de Sémé s’est donc tenue le 12 mars 2022 à Sémé, sous la haute présidence du patriarche Fadiala Keita dit Haja, (le plus âgé), chef de village de KonitonomaDjémakana, empêché et qui a autorisé Hamissa Oulen Keita, chef de village de Sémé à présider l’événement. La rencontre de 2022 a enregistré la présence des délégations venues de Bamako et de tous les autres villages se réclamant du vieux Sémé. On notait également la présence remarquée du maire de la commune rurale de Djidian, Modibo Nama Keïta ; le 3ème adjoint au maire de la commune rurale de Boudofo ; Foussény Ba Keita, notable de Sémé, promoteur de la radio Mandé émettant à Kita et environnant ; Fousseny Kouyaté, grand griot de Konitonoma etc.

Elles (les délégations) ont été accueillies par les notables de Sémé et la commission d’organisation, conduite d’une main de maître par l’adjudant-chef major à la retraite, Famakan Bamba Keita, ancien dit «Nia Hamagan », aujourd’hui conseiller municipal à la commune rurale de Djidian et au Conseil de cercle de Kita. L’histoire retient que la première réunion des villages issus de Sémé s’est tenue à Konitonoma Djémakana, un peu avant le 22 Septembre1960, date de l’indépendance du Mali. La 2ème édition a eu lieu à Sémé en 1972 ; la 3ème, toujours à Sémé, le 17 Avril 2011 et la 4ème édition, le 12 Mars 2022 également à Sémé, qui abritera désormais toutes les rencontres du genre pour plusieurs raisons. C’est de Sémé d’où sont partis les peuples en question dans cet article et qui ont décidé de revenir à la source. C’est à Sémé où se situe le Fort qui a permis audits peuples de se protéger et de se défendre des invasions précoloniales. C’est également à Sémé où les sacrifices des trois coups de fusil ont retenti lors de sa création dans les années 1800, afin de chasser les mauvais esprits et autres, conditions sine quoi none de son agrandissement, son épanouissement et son développement.

AUX ORIGINES DE SEME: Tout comme les précédentes rencontres de 1960, de 1972, du 17 avril 2011, celle du 12 mars 2022 avait comme objectif de permettre aux peuples, partis de Sémé et qui ont fondé par la suite plus de 30villages et 4 quartiers de la ville de Kita, de se connaître mutuellement et, par la même occasion, renforcer les liens de consanguinité et de fraternité qui les unissent.

En plus de l’institutionnalisation de la rencontre tous les deux ans et seulement à Sémé comme seul lieu de la rencontre, lors de la réunion de la commission d’organisation le 19 mars 2022, il a été noté dans les recommandations, que chaque village fixe le montant de la dote de mariage à sa convenue. Les marabouts ont également demandé l’annulation des salons de mariage. L’événement a été clôturé par des bénédictions et prières pour la stabilité du Mali et un grand festin.

La 4ème édition de la biennale de Sémé, édition 2022 a donc vécu. Vivement la 5ème édition en 2024 !

Bréhima DIALLO

