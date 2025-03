Ce jeudi 27 février 2025, à son siège, le comité d’organisation du Fespaco a décoré 12 cinéastes parmi lesquels, deux Maliens.

Les organisateurs du Fespaco ont profité de cette 29e édition pour décorer au titre de l’ordre de mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe cinématographique 12 cinéastes africains parmi lesquels 2 Maliens ; Dr. Fatoumata Coulibaly dite FC, actrice et productrice et Fousseny Maïga, réalisateur qui d’ailleurs est présent au Fespaco avec 3 films.

« J’en suis très flattée et ça me pousse à me battre jusqu’à mon dernier souffle. Je dédie cette médaille aux FAMas et à leurs alliés, à la jeunesse malienne. Fousseny Maïga est la preuve palpant pour la jeunesse que l’on soit d’accord ou pas ».

Fousseny Maïga se dit fier et satisfait de voir des années de travail reconnues et dans un pays de la grande famille du cinéma. C’est aussi pour lui un sentiment de reconnaissance envers son pays qui lui a tout donné. « Si nous sommes reconnus dans notre travail, c’est parce que nous sommes dans une mission du Mali. « Je dédie cette distinction au Mali tout entier et à toute mon équipe, plus d’une centaine de personnes. Ce travail c’est un travail d’équipe. Que tous retrouvent ici l’expression de ma plus profonde gratitude », confie Fousseny Maïga.

Aminata Agaly Yattara

Commentaires via Facebook :