Le Collectif des organisations professionnelles d’artisans de Mali (COPAM) demande le renouvellement des instances des Chambre des métiers du Mali qui n’ont pas connu d’élection depuis 2007. Il s’agit donc de leur donner un nouveau souffle. L’annonce a été faite samedi dernier (18 mai 2024) lors d’un point de presse à la Bourse du travail.

Les Chambre des métiers du Mali n’ont pas connu d’élection depuis 2007 alors que le mandat du Comité exécutif est seulement de 5 ans. Cette situation entrave sérieusement cette organisation dont le bureau exécutif est presque inactif. Le Collectif des organisations professionnelles d’artisans de Mali (COPAM) invite donc ainsi les plus hautes autorités à procéder au renouvellement des instances des ces chambres pour favoriser le développement des organisations professionnelles d’artisans du Mali. «Le seul et unique but de ce point de presse est de demander au ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme de procéder au renouvellement des instances de la Chambre des métiers du Mali», a précisé le porte-parole du Copam, M. Ansoumane Diarra.

L’article 6 de la loi N°2019-011/du 3 juillet 2019, portant création des Chambres de métiers du Mali stipule que les modalités d’organisation et les périodes des élections sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. Le Copam constate un manque de volonté du département en charge de l’artisanat à organiser des élections. «Le ministère fait beaucoup. Mais ce qui manque, c’est le renouvellement du mandat du bureau exécutif de la Chambre des métiers», ont expliqué les responsables des organisations professionnelles d’artisans.

Pour le Copam, le renouvellement des instances des Chambre de métiers favorisera l’essor d’un secteur fondamental de l’économie malienne car, de manière significative, l’artisanat contribue à la création d’emplois et de richesses tout en participant à la stabilité sociale. Pour ainsi partager cette vision, les artisans s’engagent à mener une campagne de sensibilisation, d’information et de plaidoyer pour le renouvellement de la chambre de métiers du Mali.

Oumar Alpha

