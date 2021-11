Les responsables de Canal Plus Mali ont animé le vendredi 12 novembre une conférence de presse dans à leur siège. Objectif : informer le public du lancement de la toute nouvelle série 100% africaine Mami Wata, les Mystères d’Iveza.

Maliweb.net– Mami Wata, les Mystères d’Iveza, la toute nouvelle série 100% africaine sera diffusée le lundi 15 novembre à partir de 20 h 30 mn sur les chaînes Canal Plus. C’est qu’a tout de go annoncé Drissa Traoré, chargé de communication de Canal Plus Mali, selon qui le film a été entièrement tourné au Gabon et avec des acteurs essentiellement locaux.

Le film parle d’une journaliste à qui on a annoncé la disparition de son grand frère. A la recherche de son frère, la journaliste sera contrariée par un évènement dramatique. Il s’agit du rejet par la mer du corps de 05 jeunes hommes sans qu’on ne sache ce qui s’est passé. La journaliste sera confrontée à un dilemme, celui de continuer à rechercher son frère disparu où chercher à savoir ce qui est arrivé aux 05 jeunes hommes.

Mami Wata, les Mystères d’Iveza, est un feuilleton de 08 épisodes de 52 mn mêlant la tragédie à la comédie. « C’est une édition artistique, il y a un peu de tout ça », explique Drissa Traoré. Le film sera diffusé tous les lundis du 15 novembre au 06 décembre prochain avec 02 épisodes par diffusion. Les 02 premiers épisodes seront diffusés gratuitement pour tous les détenteurs d’un décodeur Canal Plus, affirme Drissa Traoré.

Dans les prochaines semaines, Canal Plus promet de lancer « Les Dimanches à Bamako », un film 100% malien qui verra la participation des acteurs locaux.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :