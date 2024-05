Cinéma : Souleymane Cissé retrouve son «Carrosse d’or» volé chez lui

Volé chez lui à Niaréla le 27 avril dernier, le «Carrosse d’or» a été ramené au réalisateur malien Souleymane Cissé par le voleur. Il a confié à la presse, vendredi dernier (3 mai 2024), avoir découvert chez lui un sac dans lequel se trouvait le trophée que le voleur a malheureusement abîmé en voulant sans doute récupérer l’or (24 carats selon nos informations). «Sous la pression, la personne est venue déposer à l’intérieur de la maison. Je dis tout simplement grand merci à vous tous» a confié le légendaire réalisateur à la presse.

Le cinéaste s’est rendu chez le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie hôtelière et du Tourisme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il a remercié le gouvernement du Mali, les autorités et les populations pour leur soutien et leur marque de solidarité avant d’exprimer sa joie et sa satisfaction, quoique «le Carrosse soit fortement endommagé», a annoncé un communiqué publié par ce département vendredi dernier, 3 mai 2024.

Le ministre Andogoly Guindo s’est réjoui de la bonne nouvelle et a estimé qu’elle constituait une source de soulagement pour le monde du 7e art et pour tous les Maliens, au regard de l’indignation collective que la disparition du prestigieux trophée avait suscitée. Une enquête a été ouverte par la police suite à ce vol.

Il faut rappeler que le grand prix «Carrosse d’or» a été décerné à Souleymane Cissé lors de l’ouverture du festival de Cannes (France) le 17 mai 2023 en France. Il est le second cinéaste africain à l’avoir reçu après le Sénégalais Sembene Ousmane. Le Carrosse d’or est une récompense spéciale décernée depuis 2002 au cours de la «Quinzaine des réalisateurs», une sélection parallèle du festival de Cannes. C’est un hommage rendu par les réalisateurs de la Société des réalisateurs de films à l’un de leurs pairs, choisi parmi les cinéastes du monde entier. Ce prestigieux prix récompense l’ensemble d’une carrière pour son originalité, son courage et sa rigueur dans la mise en scène et la production.

Moussa Bolly

