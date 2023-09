Coaching et médias training : Une trentaine de jeunes artistes plasticiens bientôt formés par l’Express services

L’Express services va former une trentaine de jeunes artistes plasticiens en coaching et en média training. Une première cohorte ainsi bénéficié de ce renforcement de capacité entre les 18 et 19 septembre 2023 à la Maison de la presse de Bamako. Cette initiative est soutenue par le réseau Kya, le fonds Maaya et l’Union européenne.

C’est dans la continuité de son projet de formation que l’Express services a eu le bonheur d’animer la session sur le média training avec une cohorte de 6 artistes à la Maison de la presse. Axée sur un contenu enrichissant, cette formation a permis aux bénéficiaires de maîtriser les bases essentielles pour mieux communiquer avec les journalistes au sujet de leurs parcours, de leurs profils et surtout de leur art mais aussi de leur démarche artistique. Ils ont pu ainsi s’approprier le b-a.-ba du coaching.

Il leur a été surtout enseigné sur comment se faire «vendre», notamment comment nouer des relations avec les journalistes qui sont intéressés par leur domaine. «Ce n’est pas tout le monde qui s’intéresse à la culture et spécifiquement à l’art plastique… Cette formation va les aider à se faire une carrière dans ce métier qui est très marginalisé jusqu’à présent dans notre pays» a indiqué notre consœur Aminata Agaly Yattara, journaliste culturelle et responsable d’Express service, en situant l’objectif de cette formation.

«La formation s’est très bien passée et j’ai beaucoup appris. Ça m’a été bénéfique et je sens que ça va m’aider dans les jours à venir et ça va beaucoup m’aider à pouvoir bien m’exprimer sur mes œuvres», a souligné Mariam Sissoko, artiste designer. «La formation s’est très bien passée et m’a permis de connaître beaucoup de choses, notamment sur comment établir et entretenir une relation avec les médias. Pour moi personnellement ça a été sincèrement très bénéfique», a précisé Issiaka Sanogo artiste photographe.

Cette formation a duré deux jours (18 et 19 septembre 2023). Elle s’inscrit dans le cadre du projet de «démocratisation de l’art» à travers le concept des «After-work». «Une chose est d’avoir du talent et savoir créer, mais savoir se vendre est aussi une autre tâche à part», a précisé Aminata Yattara. Il s’agit surtout d’aider nos artistes à mieux promouvoir la culture malienne. Après Bamako, la formation va s’étendre à des artistes de Ségou. Suite à un appel à candidatures, une trentaine de personnes ont été retenues par l’Express services. Parmi les bénéficiaires, il y a des photographes, des designers, des sculpteurs, des peintres…

La formation de Bamako a pris fin le 19 septembre 2023 à la Maison de la presse avec la remise d’attestations témoignant de l’engagement et de l’dévouement des bénéficiaires à l’art. L’Express Services est sans doute impatient de voir comment ils vont utiliser ces nouvelles compétences pour partager leur passion et leur créativité avec le monde.

Sory Diakité

