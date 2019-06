‘’Comment bénéficier des conseils du Saint Coran’’ est un ouvrage de 171 pages traitant des aspects plus approfondis de l’Islam. Le lancement a eu lieu samedi, dans un hôtel de la place.

Le cursus scolaire de l’auteur a été un facteur très important de l’élaboration du projet. Malien, Alassane Dembélé est issu d’un milieu lettré, ses parents ayant été des cadres de l’administration malienne.

Après les études primaires et secondaires générales, il poursuit son cursus au niveau supérieur aux États-Unis, précisément à Atlanta, dans l’État de Géorgie, où il a étudié la comptabilité, les finances et l’audit dans une université laïque. Ces années seront couronnés de succès. C’est ainsi qu’il commence une carrière professionnelle aux Etats-Unis où il a eu l’opportunité d’intégrer des entreprises en tant que cadre de haut niveau. En effet, il fut Directeur financier de Seagull software system, Directeur financier de MFG.com et aussi Financial Manager de Leaseplan Corp.

Parallèlement à sa carrière professionnelle, Alassane Dembélé a aussi entrepris des études religieuses à l’Université Al Jameyatul Amirikiyal Maftuha aux USA, en 2003. Il commence par une étude d’islamologie générale sur les fondements de l’Islam. Ensuite, il approfondit ses connaissances dans le domaine des finances islamiques et du système monétaire international.

Comme la plupart des jeunes de sa génération, Alassane Dembélé avait reçu dans son enfance une éducation basique de l’Islam, mais grâce à son engagement et à son courage, il s’est vite retrouvé dans l’enseignement, dans une école islamique : « Al Hedaya Islamic Center » et cela, pendant neuf (9) ans. Par finir, il devint le directeur de l’établissement en question.

L’amour et la maîtrise du sujet religieux ont apporté de nombreuses sollicitations qui ont amené Alassane Dembélé à régulièrement animer des prêches de vendredi (khutbah) dans plusieurs mosquées aux Etats-Unis.

Pieux, Alassane Dembélé a jugé utile de poursuivre sa quête dans la religion musulmane, en augmentant ses connaissances islamiques traditionnelles auprès des respectés leaders spirituels reconnus mondialement, tels que Sheikh Mohammad Yahya Al Ninowy, qui lui a enseigné les secrets de la purification du cœur (Tazkyia), feu Dr. Israr Ahmad lui a enseigné l’établissement de la religion dans la société comme squelette sociale, et Sheikh Imran Hossein avec qui il a appris et continue d’apprendre les sciences de l’eschatologie. Il est un disciple actif du Cheick Imran Hossein depuis 2001.

Il anime régulièrement un forum de réflexion en ligne avec 99 participants, tous disciples du Cheikh à travers le monde. Ils discutent des problèmes cruciaux du monde contemporain et font des recherches poussées concernant le Coran et la Sunnah. Ensuite, les résultats de ces recherches se retrouvent sur les medias internationaux et sur le siteweb du Cheikh : imranhosein.com

Après un long séjour aux Etats-Unis, il a décidé de rentrer au Mali en 2015 pour contribuer et pour servir son pays natal. Actuellement, Alassane Dembélé est le Financial manager de Barrick gold corporation sur les projets du Sénégal. Cette première œuvre intitulée: « Comment bénéficier des conseils du Coran » ne pouvait trouver meilleur environnement que celui qui est là présentement.

« Ayant grandi dans un pays à prédominance musulmane, j’ai appris les rituels islamiques de façon empirique, sans aucun lien avec le Coran. Le Coran est la base de notre religion, m’a-t-on dit, mais comme beaucoup d’autres, je ne voyais ce livre saint que comme une mystérieuse écriture pleine d’énigmes, d’une étonnante perplexité et d’un pouvoir que seuls quelques initiés ont le droit de consulter. Le Coran dans mon esprit était un livre surnaturel et inaccessible. Au fond de moi, j’ai toujours ressenti le besoin de ce sentiment spirituel naturel, mais je savais qu’il dépassait la fonction extérieure des rituels religieux, j’ai ressenti le besoin réel d’une présence divine. J’ai été littéralement poussé à aller connaitre le livre qui constitue notre seul lien avec Allah le créateur de toutes choses…», confie l’auteur.

Sachant que de nombreux musulmans sincères dans le monde d’aujourd’hui ont le même mode de pensée, j’ai eu le besoin de démêler les réalités fondamentales du Coran afin de les encourager non seulement à le lire régulièrement, même un passage aussi court qu’un verset par jour, mais également de créer un lien spirituel entre les musulmans et le Coran. Toutes les relations humaines avec Allah sont sans doute établies par le Coran, tous les rituels religieux sont liés au Coran. L’humanité ne s’approchera d’Allah par rien de plus cher que ce qu’il a rendu obligatoire pour eux, ce qui fait que tous les ordres divins de l’Islam proviennent du Coran.

Le but et les fonctions fondamentaux de ce livre est d’attirer l’attention des musulmans sur le Coran en leur enseignant méthodiquement les propos pratiques du Coran, ainsi que les cinq obligations fondamentales que nous devons au Coran. Ces propos pratiques visent essentiellement à améliorer notre état de conscience envers la spiritualité et à perfectionner notre conduite et notre comportement dans la société.

Ce livre s’adresse surtout à tout individu qui est en quête d’une racine spirituelle provenant des sources authentiques du Coran avec l’intention d’éveiller et d’améliorer sa conscience spirituelle. Comme tel, il nous donne l’occasion de nous auto-observer de manière critique sans ego, d’identifier nos défauts et de les corriger par son enseignement.

Le Coran est de loin le livre le plus lu au monde, mais c’est aussi le livre le plus mal compris, ce qui crée une telle dichotomie forçant cet auteur en tant que musulman à offrir une explication simple qui, espérons-le, clarifiera certains points obscurs. Le Coran est maintenant devenu un livre qui n’est utilisé que pour en obtenir des bénédictions par le biais de simples récitations mécaniques. D’innombrables musulmans dans le monde perçoivent le Coran seulement comme un livre qui n’est récité qu’à l’occasion des mariages, des funérailles, de déménagement ou d’autres fins semblables.

Le livre se divise en trois (3) chapitres simples, l’origine du Coran, les cinq obligations que l’humanité doit au Coran, et les bienfaits spirituels du Coran. Le premier chapitre explique de façon détaillée l’avènement du Coran, comment le Coran est descendu, l’organisation, la rédaction, la préservation, et la compilation méthodique du livre saint, ainsi que son contenue. Ce chapitre clarifie toutes les perplexités et énigmes qui ont longtemps existés dans notre culture. Le deuxième chapitre du livre parle des cinq (5) obligations que nous devons au Coran, croire à la source divine du saint Coran, apprendre le Coran, comprendre le Coran, appliquer les conseils du Coran dans sa vie, et enseigner le Coran aux autres. Le troisième chapitre s’adresse aux bienfaits spirituels du Coran. Le but de la spiritualité est d’atteindre la purification, de devenir purifié, et purifié intérieurement, de devenir transparent afin que rien d’autre que la lumière d’Allah (SWT) n’existe et opère à travers nous. Ceci est connu dans l’Islam sous le nom de Tazkyia (purification) ; il est mentionné dans plusieurs parties du Coran et se trouve dans les enseignements du Prophète.

En fait, quand le Prophète (SAS) a commencé à enseigner et à transmettre le message divin à La Mecque, il l’a initialement appelé Tazkyia (qui signifie purification), pas Islam.

La spiritualité est au cœur de notre religion, mais elle a été délaissée au profit de l’aspect extérieur de la religion.

Zan Diarra

