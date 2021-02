Après la pluie, c’est le beau temps. Cet adage sied bien à l’activité culturelle du samedi 20 février 2021, sous les Cocotiers de la Maison des Jeunes de Bamako, tenue par l’Association d’Amitié Mali-Inde et l’Ambassade de l’Inde au Mali. En effet, après la longue pause forcée des activités culturelles au Mali en raison de la pandémie du Coronavirus, celles-ci reprennent petit à petit dans notre pays avec la baisse drastique du nombre des cas de contamination et de décès. C’est dans cet engouement de réel espoir de sortie de cette crise sanitaire au Mali qu’à été organisé ce concert de l’Amitié entre le Mali et l’Inde à travers l’Association d’Amitié Mali/Inde et l’Ambassade de l’Inde au Mali. Les amis de l’Inde au Mali, notamment de Kita, de Ségou, de Mopti, de Bamako, de Koulikoro, la Communauté Indienne du Mali, autres amoureux de la culture indienne au Mali, ont répondu massivement à l’appel. C’était autour de son excellence l’Ambassadeur de l’Inde au Mali, Anjani Kumar, le Maire de la Commune III de Bamako, Mme Djirié Mariam Diallo, le président de l’Association d’Amitié Mali/ Inde, Bandiougou Camara, etc.

Anjani Kumar, Ambassadeur de l’Inde au Mali, s’est réjoui d’entrée, dans son discours introductif, d’accueillir tous à cette soirée musicale haute en couleur intitulée «Concert de l’Amitié Inde-Mali». Cette activité, a fait savoir le premier responsable de l’Ambassade de l’Inde au Mali, est la première dans laquelle nous avons essayé de réunir des indophiles de tout le Mali sur une seule scène. Pour nous, précise Anjani Kumar, il s’agit d’un effort modeste pour honorer tous les indophiles maliens qui ravivent l’amitié entre l’Inde et le Mali, depuis plusieurs années par leur dévouement à la musique et à la danse. Aujourd’hui, dit-il, nous voulons leur dire que nous saluons leurs efforts et reconnaissons leurs contributions au renforcement de la compréhension entre les peuples de l’Inde et du Mali. «C’est aussi l’occasion de mettre en valeur le talent de la communauté indienne vivant au Mali ainsi que leur amour et l’amitié à l’égard du Mali», a fait savoir l’Ambassadeur. Cet évènement culturel, poursuit avec joie son excellence Anjani Kumar, célèbre aussi les 75 ans d’Indépendance de l’Inde et six décennies de relations entre l’Inde et le Mali. Pour terminer, il a remercié tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à l’organisation de cette soirée.

Mme Djiré Mariam Diallo, Maire de la CIII du District de Bamako, a salué cette amitié qui démontre la parfaite entente, harmonie, cohabitation entre Maliens et Indiens au Mali. «Cela rassure nous les autorités, cela donne espoir aux autorités et aux peuples des deux pays. Vivement d’autres concerts d’amitié de ce genre pour renforcer plus la coopération, l’amitié entre le Mali et l’Inde, notamment culturelle », a souhaité Mme Djiré. Les invités n’étaient pas du tout ennuyés. Car les indophiles de Ségou, de Bamako, de Mopti, de Kita, de même que la communauté indienne du Mali, ont amusé le public par des prestations dignes de ce nom pour la valorisation des cultures et langues indiennes et maliennes. L’on note les Groupes de danse Maharaja de Ségou, Dosti de Bamako, Dostana de Mopti, Indiane Fans’club de Kita, Yarana de Bamako, Satia de Ségou, les troupes de la communauté indienne au Mali. Les animateurs d’émission en Yindu ont fait également des prestations. Les invités de marques, acteurs d’associations ont, au terme du concert, manifesté leur joie d’avoir pris part à ce concert qui renforce plus l’amitié entre les deux pays.

Hadama B. Fofana

