FESPACO 2023 : L’Etalon d’or de Yennenga à la Tunisie !

Tombée de rideaux sur la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision (Fespaco), ce samedi 4 mars 2023. Youssef Chebbi de la Tunisie a remporté l’Etalon d’or de Yennenga, avec son film “Ashkal”.

L’Etalon d’argent du Yennenga du film long métrage a été reçu par Apolline Traoré du Burkina Faso avec un trophée et la somme de 10 millions de F CFA avec son film “Sira”.

“J’avais extrêmement peur de décevoir le peuple burkinabè. On n’a pas eu l’or mais on a eu l’argent. Le travail va continuer jusqu’à ce que l’on garde l’étalon d’or ici au Burkina Faso”, confie Apolline Traoré, réalisatrice.

Angela Wamai du Kenya a remporté l’Etalon de bronze avec son film Shimoni.

Le délégué général du Fespaco, Moussa Alex Sawadogo, a annoncé que la 29e édition de ce rendez-vous cinématographique sera prise en 2025 du 22 février au 1er mars.

Aminata Agaly Yattara

FESPACO/PRIX SPECIAUX

La belle moisson du Mali

En tout 22 prix spéciaux d’une valeur de 126 millions de F CFA ont été distribués. Une cérémonie de remise des prix spéciaux a été organisée ce 3 février 2023, afin de récompenser les films de la compétition toutes catégories confondues.

Le prix Thomas Sankara qui est d’une valeur de 3 millions de F CFA et une attestation a été décerné à Negash Abdurahman, avec son film “Cuba in Africa/Cuba en Afrique”.

Le prix spécial Cedeao de l’intégration pour le meilleure film ouest-Africain qui est d’une valeur de 15 millions de F CFA, un trophée et une plaque de reconnaissance a été décerné à Ike Nnaebue, avec son film “Lagos Tanger, aller simple”.

Le prix du meilleur plus jeune réalisateur de film d’école qui est d’une valeur de 2 millions et 1 plaque de reconnaissance a été donné à Mohamed Allabi du Bénin pour son film “Plus qu’un devoir”.

Le prix du meilleur plus jeune comédien ou comédienne qui est d’une valeur de 1 million de F CFA et 1 plaque de reconnaissance a été reçu par Nguissaly Barry du Sénégal pour son interprétation dans le film Xalé/les blessures de l’enfance de Moussa Sène Absa.

Le prix spécial plan international de l’égalité aux filles pour la combativité et l’innovation en faveur des filles qui est d’une valeur de 5 millions de F CFA et 1 trophée et le prix spécial Sembene Ousmane qui est d’une valeur de 5 millions de F CFA et 1 effigie en bronze de Sembene Ousmane ont été décerné à Eystein Dingha Young du Cameroun pour son film “La plantation des planteurs”.

Le Prix de la critique africaine Paulin Soumanon Vieyra qui a été récompensé par 1 trophée, 1 certificat et des publications d’articles de presse dans les 33 pays membres et la diaspora africaine en anglais, en français et en arabe a été reçu par C.J Fiery Obasi du Nigeria pour son film “Mami Wata”.

Le Prix spécial Uémoa de long métrage fiction qui est d’une valeur de 8 millions de F CFA, 1 trophée et 1 attestation a été donné à Moussa Sène Absa du Sénégal pour son film “Xalé, les blessures de l’enfance”.

Le Prix spécial Uémoa de court métrage documentaire, le prix Ababacar Samb Makharam de la ville de Ouaga, avec une enveloppe de 8 millions de F CFA, 2 Trophées, 1 attestation et 1 Certificat sont les distinctions de Chloé Aicha Boro avec son film “Aldjanat/Paradis originel”.

Le Prix spécial Uémoa de court métrage fiction, Prix spécial Gambere Ernest, Prix de la chance et le Prix de la Conférence épiscopale Burkina Niger avec une enveloppe de 14 millions de F CFA, 4 Trophées et 2 attestations sont les distinctions d’Amina A Mamani du Niger pour son film “L’envoyé de Dieu”.

22 prix spéciaux ont été décernés à des cinéastes dont leurs œuvres répondaient aux critères des donateurs. Le film Sira de la réalisatrice burkinabè, Apolline Traoré et celui de Amina A Mahamane du Niger avec son film “Envoyé de Dieu” sont les deux films qui ont rayonné et renfloué les prix lors de cette remise.

Prix de la meilleure réalisatrice ouest-africaine, prix spécial de l’Assemblée législative de Transition, prix Felix Houphouët-Boigny, Prix spécial Wateraid “Climat eau et assainissement en Afrique”, Prix spécial du Conseil de l’Entente, avec au total une enveloppe de 32 millions de F CFA et des trophées, sont les distinctions d’Apolline Traoré avec son film “Sira”.

A lui seul, le film l’”Envoyé de Dieu” a reçu 4 prix spéciaux lors de cette cérémonie de récompense et des mentions spéciales.

De cette 28e édition dont le Mali a été le pays d’honneur, notre pays est revenu avec quelques distinctions :

Le Prix Laafi la Boumbou qui a une valeur de 5 000 000 FCFA et une attestation ont été remportés par Fousseiny Maïga avec son film “Sira” sur la route et une mention spéciale a été faite à son film “Fanga”.

Mohamed Dayfour Diawara avec son film “Les cavaliers de Tonka” revient avec le Prix spécial de long métrage documentaire de l’Uémoa (8 000 000, un trophée, une attestation).

Dramane Minta avec sa série animation “Paya et Coulou” a reçu un prix. Aboubacar Gakou Touré a enlevé le Prix clap ACP de l’atelier du Yennenga post production.

Aminata Agaly Yattara

Envoyée spéciale

