Festival Ogobagna : Une aventure pluriculturelle

C’est reparti pour le plus grand événement de la communauté Dogon. Il s’agit de la 9ème édition du festival Ogobagna qui se tiendra, du 22 au 28 janvier 2024, à la Place du cinquantenaire de Bamako. Cette édition est placée sous le thème de «La contribution des institutions et mécanisme endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali ».

Le festival Ogobagna est un festival de paix, de fraternité et de brassage des cultures de divers horizons, quelles que soient les origines nationales ou sous régionales. Il s’agit d’un rendez-vous de l’apprentissage et de l’information sur la diversité culturelle malienne, qui prône l’unité et la cohésion entre les différentes composantes ethniques du Mali. Une initiative qui vient à point pour déjouer la propension des terroristes conflits attisés par des pseudos terroristes à souffler les braises des divergences communautaires.

C’est ainsi qu’à chaque édition, dans le but de renforcer l’unité nationale, une communauté ethnique tierce est choisie comme invité d’honneur (Peuhls, Sonrai, Bambara, Bozo, Soninké, Tamasheq ou Arabe etc.). Cette année, le choix a notamment porté sur la communauté Bwa (Bôbô) pour prendre part, une semaine durant, au large éventail d’activités programmées pour cette 9ème édition : expositions artisanales, concerts géants, conférences-débats, lutte traditionnelle, course de pirogue, entre autres merveilles dont la traditionnelle sortie des ‘’Emna’’ (masques Dogon).

Le festival culturel Dogon ou festival Ogobagna aura contribué à entretenir la flamme des valeurs et originalités d’une culture en proie à l’insécurité grandissante dans le centre du pays.

Aly Poudiougou

