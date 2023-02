Festival sur le Niger édition 2023 : A la connaissance de soi-même

Le grand rendez-vous du donné et du recevoir qu’est Ségou Art festival sur le Niger, a vécu du 31 janvier au 5 février 2023 dans la ville de Ségou sous le thème “Patrimoine et créativité”.

La 19e édition du festival s’est tenue dans un format complet avec des activités riches et variées autour du thème central “Patrimoine et créativité”. Ce thème vise à donner les outils d’identification, les éléments du patrimoine culturel immatériel susceptibles d’orienter, d’influencer et d’amplifier la créativité pour un futur meilleur non seulement pour la valorisation du patrimoine mais également le développement humain durable à travers le soutien à l’économie locale, entre autres, dans le domaine des industries culturelles et créatives.

Pour Attaher Maïga, coordonnateur de Ségou Art Festival sur le Niger, ce thème montre la voie du changement de paradigme afin de rendre à l’Afrique la création africaine. Il s’attache à mettre les participants sur la voie de la connaissance de soi-même, des autres et du monde.

L’édition 2023 de Ségou Art Festival sur le Niger s’est tenue au lendemain de l’organisation au Centre culturel korê de la première rentrée diplomatique du Mali autour de la diplomatie culturelle. Toutes choses qui consacrent Ségou comme la capitale culturelle du Mali et met en exergue les recours à la culture pour la diplomatie.

A cet effet, le coordonnateur de Ségou Art Festival sur le Niger a invité les autorités au soutien des artistes et acteurs culturels du Mali. “C’est le lieu d’exhorter les plus hautes autorités à continuer à soutenir les artistes et acteurs culturels du Mali car nous sommes convaincus que la culture est la solution, comme aime à le dire Mamou Daffé, président de la Fondation Festival sur le Niger”.

Cette année, ils étaient plus de 35 000 festivaliers et plus de 205 artistes et acteurs culturels et professionnel de l’art venus de 32 pays d’Afrique et du monde à prendre part à ce grand rendez-vous devenu incontournable à Ségou.

Salon d’art contemporain

Le salon d’art contemporain offre un espace de visibilité à 12 artistes émergents du Mali dans le cadre de “Bi Mali, le Mali contemporain”. Le salon d’art contemporain a connu des innovations cette année avec la création de la Foire locale de l’art contemporain (Flac), qui est un marché d’art local offrant l’opportunité aux jeunes artistes de rencontrer les galeristes, les collectionneurs et les amateurs d’arts.

Ce salon a permis de primer trois meilleurs artistes dans 3 catégories de style : la 3e place occupée par Dramane Toloba en peinture, la 2e Sidiky Haïdara pour la photographie, la 1re place est revenue à Mohamed Bangoli Keita.

La caravane culturelle pour la paix, la Foire artisanale et agricole, les spectacles de danse et de théâtres, les ateliers ont émaillé la 19e édition de Ségou Art Festival sur le Niger.

Placé sous le haut patronage de Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, Président de la Transition chef de l’Etat, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, en a présidé la cérémonie d’ouverture officielle.

Albert Kalambry

(Correspondant à Ségou)

