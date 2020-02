Le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta a été nommé par ses paires en février 2019 champion de l’Union africaine pour les Arts, la Culture et le patrimoine. Afin d’accompagner IBK dans cette noble mission, une coalition des jeunes leaders en événementiel projette d’organiser dans les jours à venir une grande rencontre culturelle dans la grande salle de Bercy et à Montreuil (France) dénommée « l’Afrique en Fête à Bercy » avec des prestations de 5 meilleurs artistes africains et des expositions d’arts.

Une coalition des jeunes leaders en événementiel apporte sa contribution avec le projet « l’Afrique en Fête à Bercy »

La nouvelle de l’organisation de ce projet l’Afrique à Bercy » a été donnée par l’un des initiateurs de cette manifestation culturelle. Il s’agit de Bouba Fané, Directeur général de Mali-Evénement international et promoteur des projets comme la Tombola du Mali, Sida foot…

« Nous voulons à travers ce projet, faire en sorte que les Africains soient fiers de leur culture. C’est pourquoi, en plus des prestations d’artistiques qui enregistrera 5 grands artistes africains, il y aura aussi des expositions d’arts dans des espaces qui seront dédié à tous les pays de l’Union africaine qui les permettront aussi de faire la promotion de leurs lieux touristiques » a expliqué M. Fané. Selon lui, c’est leur manière d’apporter leur contribution à l’honneur qui a été fait au président IBK par ses paires en le désignant champion de l’Union africaine pour les Arts, la Culture et le patrimoine.

« La diaspora est un trésor pour l’Afrique, il est obligatoire que les hommes capables de la diaspora songent à mettre un pied en Afrique pour être des vrais acteurs de son développement. A travers ce projet le développement de l’Afrique sera plus qu’une réalité. L’ambassadeur du Mali à L’UNESCO Oumar Keita est très engagé à recevoir la conférence du lancement au siège de l’UNESCO à Paris.

La maire adjointe de Montreuil Djénéba Kéïta s’est engagée à offrir l’espace de sa commune pour accueillir l’Afrique » a révélé le patron de Mali-Evénement international. Qui sollicite non seulement l’accompagnement des pouvoirs publics et de nos compatriotes de la diaspora pour cet événement soit une réussite. Il sied de rappeler que le président de la République, désigné l’année dernière par ses pairs Champion de l’Union africaine pour les arts, la culture et le patrimoine, a présidé lors du dernier sommet de l’Union africaine la toute première réunion du Conseil avec la participation de plusieurs de ses homologues. Il s’agit de Alpha Condé de la Guinée, Denis Sassou-Nguesso du Congo Brazzaville, Jorge Carlos Fonseca du Cap Vert …

En tout cas les organisateurs de cette manifestation culturelle ont tenu a précisé que cette activité est différente de la « Nuit du Mali à Bercy », qui regroupe aussi de nombreux hommes artistes sur scène.

K THERA

