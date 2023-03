Lancement de la nouvelle grille de l’ORTM pour 2023 : Prendre en compte les préoccupations de l’ensemble des populations et les orientations des autorités de la Transition

Plusieurs partenaires et fidèles auditeurs et téléspectateurs de 2022 récompensés

C’est en présence des membres du gouvernement, de certains fidèles téléspectateurs de la chaine nationale, auditeurs de la Radio Mali et de son personnel, que l’ORTM a lancé le vendredi 24 février dernier à l’esplanade du CICB sa rentrée radiophonique et télévisuelle pour 2023. L’événement retransmis en direct sur les différents canaux de l’ORTM était placé sous la présidence du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Me Harouna Mamadou Touré, sous le co-parrainage du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Notons que plusieurs partenaires de la télé et de la radio nationale ont été récompensés lors de cette soirée. Nous vous proposons in extenso le discours de lancement du directeur général de l’ORTM Hassane Baba Diombélé.

Permettez-moi, tout d’abord, de remercier les ministres ici présents qui nous ont fait l’honneur de nous accompagner ce soir malgré un agenda chargé. Je souhaite associer à ces remerciements, tous ces ambassadeurs, membres du corps diplomatique, représentants d’organisations internationales et partenaires du Mali et de l’ORTM, les amis de la presse et l’ORTM en général et vous fidèles téléspectateurs et auditeurs qui nous suivez en direct sur l’ensemble du réseau synchronisé de l’ORTM.

Bienvenue à la rentrée radiophonique et télévisuelle 2023 de l’Office de radio et télévision du Mali depuis le CICB.

Depuis quelques années, l’ORTM perpétue la tradition en organisant sa rentrée des programmes radio et télé. Une occasion de présenter à ses auditeurs et téléspectateurs les grandes lignes de ses grilles pour la nouvelle année.

Entre le divertissement et l’information, les débats et les grands formats, la sensibilisation et l’éveil des consciences… la grille 2023 de l’ORTM se met à l’heure du temps en essayant de prendre en compte les préoccupations de l’ensemble des populations et les orientations des autorités de la Transition.

2023 est une année charnière pour la vie de notre nation. Voilà pourquoi nous avons choisi de célébrer cette année la rentrée radiophonique et télévisuelle sous le thème : “Rôle de la radio-télévision publique dans la construction d’un Mali nouveau”.

Plusieurs grands rendez-vous sont annoncés parmi lesquels : des élections.

L’ORTM, en tant que média de service public, a un rôle important à jouer dans la mobilisation sociale et la couverture médiatique des échéances électorales importantes pour l’avenir de notre pays. C’est pourquoi les programmes Radio et Télé 2023 s’inscrivent en premier lieu dans cette dynamique. A côté des programmes habituels, les grilles Radio et Télé seront bouleversées, pour y insérer de nouvelles émissions spécialement créées à cet effet. Des espaces d’information et de débat seront créés, et l’ensemble de ces programmes couvrira régulièrement le sujet des élections, pour que chaque Malien, et chaque Malienne se sentent concernés.

Dans la même foulée, les grilles 2023 tiennent comptent de l’accompagnement des autorités de la Transition, dans la conduite des réformes politiques et institutionnelles. Des émissions d’information et de sensibilisation sont ainsi prévues, qui permettront aux Maliens d’observer de près l’évolution du pays.

Dans les grilles 2023, l’accent est surtout mis sur l’amélioration des contenus audiovisuels qui seront proposés au public.

L’amélioration constante de l’offre de service des chaînes de radio et de télévision de l’ORTM demeure notre crédo. Nous voulons rester constamment à votre écoute, pour mieux vous servir chers auditeurs et téléspectateurs. C’est ce qui nous a motivé à entreprendre une tournée à l’intérieur de notre pays courant 2022 dans douze régions administratives. Le principal enseignement que nous en avons tiré, est l’aspiration légitime de nos compatriotes de l’intérieur, vers plus de présence des régions dans nos programmes. Je puis vous assurer que nous avons bien compris le message. Les grilles 2023 ont déjà pris en compte ces préoccupations exprimées avec un élargissement du temps consacré aux régions dans le JT de 20 h et un magazine spécial “Échos des régions” à la télévision nationale. Notre ambition est de rendre les chaînes de radio et de télé davantage performantes et plus proches.

Pour une plus grande présence de l’ORTM sur le territoire national, nous avons déployé du personnel dans quinze régions administratives. Nous avons pu installer des équipes de production dans presque toutes les nouvelles régions, grâce à l’appui du gouvernement. Cette dynamique aussi va se poursuivre, en 2023 toujours avec la bénédiction de nos autorités. C’est l’occasion pour moi de remercier très sincèrement les autorités de la Transition, pour leur accompagnement et soutien sans discontinuer, lesquels permettent à davantage de Maliens d’être pris en compte dans nos programmes. C’est la même vision qui a conduit le gouvernement à procéder au paiement des droits de retransmission des événements sportifs majeurs de l’année écoulée, en l’occurrence la Coupe d’Afrique des nations et la Coupe du monde de football. Ce qui a permis à la jeunesse malienne de vivre intensément ces deux compétitions internationales majeures. Ces différentes actions, auront coûté au Gouvernement près de 2 milliards de nos francs.

Je souhaite remercier Monsieur le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, pour son implication personnelle dans l’aboutissement de ces deux dossiers ainsi que le ministre des Finances et mon frère Mossa Ag de la Jeunesse et des Sports.

Par ailleurs, le redémarrage des programmes de la Station régionale de Kidal, le 21 novembre dernier sur la fréquence 97.5 est venu sortir les populations de la huitième région administrative de notre pays, d’un isolement de plus d’une décennie. La réhabilitation totale, et la dotation de la Station Régionale, en équipements de dernière génération, ont été entièrement prises en charge par l’Etat pour environ 150 millions de F CFA. Mention spéciale au chef de la station régionale, Sidi el Mehdi al Albaka pour son implication personnelle et sa clairvoyance. Aujourd’hui ORTM Kidal est en marche sur environ 130 km à la ronde avec une équipe totalement locale et une grille de programme entièrement régionale.

Les grilles 2023 mettent également l’accent sur la promotion de la diversité culturelle de notre pays, mettant le focus sur notre riche patrimoine culturel matériel et immatériel. La radio, grâce à son accès facile au même titre que la télévision, en cette ère du numérique, devrait assurer la promotion de nos langues nationales. Les nouvelles émissions radio et télé en langues nationales sont à la fois nombreuses et diversifiées. Elles touchent tous les domaines pratiquement.

Pour répondre à une doléance forte des téléspectateurs, le Journal en langue bamanankan “Don Kibaru” sur ORTM1 sera proposé désormais à 19 h au lieu de 18 h. Toutes ces informations et émissions seront disponibles sur notre site www.ortm.ml.

Avant de terminer vous me permettrez de réitérer mes remerciements aux membres du gouvernement à nos partenaires pour leur efficace accompagnement. Je voudrais donc les inviter à s’engager avec nous, dans un partenariat gagnant-gagnant, pour des radios et télévisions publiques plus performantes.

Je voudrais enfin saluer Mes Soldats de l’information et de la communication. Le peuple de Bozola comme aimait le dire le ministre Sidiki N’fa Konaté. Debout de jour comme de nuit avec comme armes redoutables : des câbles, des camera, des Nagra et des micros et surtout de l’énergie et de l’engagement».

Les fidèles auditeurs radio :

– Yacouba Diakité (Yanfolila) Radio nationale

– Alou Badra Traoré (BAD) Sabalibougou (Chaine 2)

– Bambah Diarra (Kita) Radio rurale

– Yaya Mariko (Sénou) radio rurale

– Macki Bah (Bamako) ORTM2

– Mamadou Fadiga (ORTM1)

Meilleurs partenaires 2022

Orange Mali, Moov Africa Malitel, Spirit, DFA, Sodilap, PMU-Mali, BDM, Cniecs, Unicef, Bara-Muso, Sama Money, Bamassy Prod, Barouni Gambi.

Commentaires via Facebook :