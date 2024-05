Mandenka et Pulaagu sur les bouquets CANAL+ Le pari de la Francophonie dans le multilinguisme

Mardi dernier, Canal+ a lancé deux nouvelles chaînes sur son bouquet. Il s’agit du Mandenka et le Pulaagu, deux langues couramment parlées dans beaucoup de pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale. Avec cette nouveauté dans le paysage audiovisuel malien, Canal+, premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone, veut remporter le pari de la Francophonie dans le multilinguisme.

C’est devant un parterre d’invités que Canal+ a lancé ses toutes nouvelles chaînes (Mandenka et le Pulaagu) au grand dam des locuteurs desdites langues. Ces deux nouvelles chaînes qu’on peut retrouver sur les bouquets Canal+ via le canal avec un abonnement Access de 5000 F CFA s’adresse à toutes les populations du mandingue et peules de la Guinée, du Mali, du Sénégal, Niger, Cameroun et le Tchad.

Mandenka et le Pulaagu mettent en lumière les valeurs et les trésors de la culture mandingue et peule en offrant le meilleur des séries et théâtres dans ces deux langues.

Avec la création de ces deux chaînes, Canal+ s’inscrit dans le cadre de la valorisation de nos langues nationales. Au-delà de cette valorisation, l’opérateur de télévision payante en Afrique francophone a fait le choix de langues transnationales pour bénéficier de l’audience la plus vaste possible pour être en proximité avec son auditoire doté d’une moindre compréhension du français ou l’anglais. C’est une manière aussi pour Canal+ de remporter le pari de la francophonie dans le multilinguisme.

Dans son allocution, le directeur général de Canal+ Mali, Idrissa Diallo, a laissé entendre que ces nouvelles chaînes vont faire rayonner la culture malienne sur tout le continent à travers des séries et films et des fictions qui traduisent nos réalités maliennes et africaines.

“A travers ces nouvelles chaînes, Canal+ a fait un choix stratégique. Il s’agit d’un projet éditorial culturel fort dont l’objectif est de renforcer l’ancrage local de nos programmes et de leurs attractivités pour les populations. Cette initiative nous permet de mieux répondre aux attentes de nos téléspectateurs en leur offrant des contenus riches et variés en phase avec les réalités socioculturelles des pays concernés”, a expliqué M. Diallo.

Pour Alhamdou Ag Ilyène, ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Mandenka et Pulaagu viennent renforcer le paysage audiovisuel malien et permettent ainsi aux Maliens d’avoir un choix de programmes “made in Mali” encore plus large.

“Avec ces nouvelles chaînes, Canal+ affirme son ancrage local en renforçant le lien entre les programmes proposés et le public malien, qui a soif de nouveautés adaptées à ses réalités socioculturelles. Le succès futur de ces deux chaînes témoignera sans nul doute de l’attente des Maliennes et des Maliens, partout dans le pays, pour des chaînes de télévision qui leur ressemblent et qui, sur le plan technique, sont aux meilleurs standards internationaux”, s’est félicité le ministre.

Ousmane Mahamane

