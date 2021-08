Nouvellement dans les bacs : Le livre “Vendre le sable dans le Sahara” dédicacé

“Vendre le sable dans le Sahara”. C’est le titre de l’ouvrage de la présidente de l’ONG humanitaire Al Barka, Daraja Haïdara, dont la dédicace a été faite le weekend dernier à Haiidesign, en présence du ministre délégué chargé de la solidarité, des réfugiés et de l’action humanitaire, Oumarou Diarra.

En plus du ministre de la solidarité et de l’action humanitaire, le lancement de ce livre s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités dont l’ancien ministre, Mahamane Baby ; l’écrivain et directeur de la télé Joliba, Bréhima Konaré ; l’ancien leader estudiantin et homme politique, Nouhoum Togo ; le président de l’Association des promoteurs immobiliers du Mali, Sory Ibrahima Maïga…

Ce livre “Vendre le sable dans le Sahara” détaille en quelque sorte le parcours de Daraja Haïdara engagée dans l’humanitaire depuis environ une décennie. Dans cet ouvrage, elle relate les raisons de son engagement dans ce domaine, les actions réalisées, les difficultés rencontrées.

Cette cérémonie de dédicace a été l’occasion pour l’auteur de remercier tous ceux qui l’ont aidé à réaliser ce projet de livre, en l’occurrence Bréhima Konaré. “Il a été d’un grand apport pour que ce projet soit une réalité”, a soutenu Daraja Haïdara.

Lors de cette cérémonie, les personnalités présentes, à l’image du ministre Oumarou Diarra, ont rendu un vibrant hommage au courage et à la persévérante de l’auteur. “Il y a peu de temps, j’ai fait la découverte de cette jeune dame très engagée qui sait ce qu’elle veut non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. C’est pourquoi j’ai tenu à être à ses côtés à ce lancement pour l’encourager”, a soutenu le ministre Diarra, avant de poursuivre : “Un humanitaire, c’est celui qui traverse le désert, les mers, arpente les montagnes pour faire vivre les autres. Ils ont deux récompenses à savoir le désir de donner satisfaction à ses semblables et la récompense divine. Je suis certain que Daraja Haïdara aura de beaux jours devant elle et je réaffirme qu’elle aura sans nul doute l’accompagnement de notre département et des plus hautes autorités”. Le ministre Oumarou Diarra a promis de donner un exemplaire du livre dédicacé au président de la Transition, Assimi Goïta.

Dans son témoignage, le ministre Baby d’ajouter que Daraja est en avance sur son âge. Elle est, selon lui, un modèle pour les jeunes générations, notamment par sa persévérance. “C’est pourquoi, je l’ai toujours accompagnée dans ses projets”, a reconnu l’ancien ministre, Mahamane Baby.

Détails importants, tous les bénéfices générés à travers la vente de ces ouvrages seront investis dans la réhabilitation des écoles. L’auteur a profité de cette cérémonie de lancement pour annoncer une tournée internationale, notamment en Afrique, Europe Amérique…pour faire la promotion de son livre, déjà disponible dans les rayons de plusieurs librairies du pays.

Kassoum THERA

