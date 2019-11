Les trophées «Pikasso d’Or» du Groupe Pikassoont récompensé, ce jeudi 14 novembre 2019, les meilleures campagnes de publicité au Mali. C’était à l’Hôtel Sheraton, en présence du président du Groupe et sous la présidence du ministre la Communication, Yaya Sangaré.

Premier opérateur de Publicité extérieure au Levant (Liban, Jordanie, Irak) et leader en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie), le Groupe Pikasso s’est installé au Mali, depuis août 2016. Avec 300 places d’exposition et présent dans 18 villes, Pikasso a conquis le marché malien. Selon Antonio Vicenti le PDG du groupe, la force de son entreprise réside dans la qualité de ses produits et sa capacité à innover. «Sans innovation, on stagne et on finit par disparaitre», a-t-il déclaré, dans son mot d’ouverture de la cérémonie.

La cérémonie Pikassod’Or a récompensé les meilleures campagnes sur les trois dernières années. Pour l’année 2016, le Bronze a remporté par Creacom Afrique, l’argent est revenu à l’agence Spirit tandis que le Pikasso d’Or est revenu à Havas Media. Pour 2017, Spirit a décroché le Bronze,l’agence Voodoo s’est adjugé l’Argent et le Pikasso d’Or. Pour 2018, DFA soulève le bronze, Havas prend l’Argent et AG Partners Paris remporte le Pikasso d’or pour sa campagne de BIC.

Après avoir remis quelques trophées, le ministre Yaya Sangaré s’est réjoui de la célébration de l’excellence dans le secteur de la publicité. Il a annoncé des textes pour règlementer le secteur. «Il faut que le secteur de la publicité sort de l’amateurisme pour en faire un pôle attractif et pourvoyeur d’emplois», conclut le ministre Sangaré.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

