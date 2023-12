Rentrée solennelle de la formation professionnelle 2023-2024 à l’école hôtelière « Chiaka Sidibé » : L’Etat et secteur privé s’unissent autour de l’adéquation compétences et besoins du marché de l’emploi

Le premier ministre le Dr Choguel Kokalla Maïga a présidé le jeudi 30 novembre 2023 la cérémonie de lancement de la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2023 -2024 à l’Ecole hôtelière « Chiaka SIDIBE » logée dans l’enceinte du Grand hôtel de Bamako.

La présente cérémonie de lancement de la rentrée solennelle de la formation professionnelle présidée par le premier ministre a été suivie d’une conférence débat animée sous le thème : « Le renforcement du partenariat entre le Ministère de l’ Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et le Secteur privé pour une meilleure adéquation formation emploi ».

« La formation professionnelle constitue un levier important pour le développement socioéconomique de notre pays, la doter d’outils de gestion efficients et efficaces permettront j’en suis sûr, de favoriser son développement, valoriser les sortants des différents dispositifs de formation et garantir leur insertion sur le marché du travail », a déclaré le Chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokalla Maïga en prenant la parole pour rappeler la nécessité d’une formation professionnelle adéquate aux besoins en compétences sur le marché de l’emploi. Poursuivant, le premier ministre note que la formation et l’insertion s’inscrivent dans le cadre des priorités de l’action gouvernementale d’où les nombreuses initiatives multisectorielles allant dans ce sens. Aussi, il a invité à la valorisation des métiers, et sollicité l’accompagnement des partenaires techniques et financiers et le secteur privé à faciliter l’accès des jeunes à la formation et à l’emploi.

L’apprentissage des métiers une alternative de développement, un moyen d’insertion des jeunes au monde de l’emploi, telle est la vision du centre de formation l’école hôtelière « Chiaka Sidibé », a en croire son directeur Soufiane Khoudja.

Crée en 2015, ledit centre qui comptait 40 élèves s’est agrandi en effectif, et compte à ce jour près d’une centaine d’apprenants, a fait savoir M . Khoudja pour signifier l’engouement désormais donné à la formation.

Le directeur de l’école hôtelière, explique également que les unités d’apprentissage ont également évoluées 7 au départ, actuellement l’école comprend 24 unités de formation. Toujours selon sa présentation, l’objectif visé par le centre, est d’offrir aux jeunes en situation vulnérable, une opportunité d’apprentissage afin de les doter de compétences et quantifier ainsi leur chance d’employabilité. L’école est également investie dans l’accompagnement des femmes en situation vulnérable, les femmes constituent 70% des apprenants , indique Soufian Khoudja.

Le président de l’association pour la promotion hôtelière au Mali, Sidi Nour, à l’image de ses prédécesseurs, a indiqué le grand apport des centres d’apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle qu’ils cherchent à améliorer.

L’adéquation formation et emploi, un défi auquel le CNPM s’intéresse selon son représentant Sidi Dagnioko qui affirme qu’au niveau du Patronat des réflexions sont en cours sur la problématique. Il a ensuite assuré que le secteur privé est mobilisé pour jouer pleinement sa partition. Le représentant de la Délégation de l’UE (Union européenne) au nom des partenaires technique et financier a réaffirmé leur accompagnement pour soutenir la formation professionnelle au Mali.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

