La commune rurale de Baya a abrité du 12 au 15 mai 2022 la semaine culturelle de Sélinguée organisée par Talbico marketing en collaboration avec la jeunesse de Sélingué et l’entreprise Orange Mali sponsor culturel.

Sélingué a brillé sous les couleurs de la première édition de la semaine culturelle de Sélingué, pour un coût d’essai, l’événement montre les prémices une réussite garantie dans la pérennité. Entre animation culturelle, conférence débat, tombola, les riverains ont reçu une belle dose d’ambiance sous les couleurs d’Orange Mali. A l’absence du festival de Sélingué, la semaine culturelle vient magnifier la riche culture de la localité . En effet comme expliqué par Aboubacar dit Tiémoko Kéita directeur de zone de la région de Sikasso d’Orange, la localité de Sélingué est déjà connue sous les couleurs du festival de Sélingué aussi avec la délocalisation de ce dernier à Sikasso, il fallait trouver quelque chose pour combler ce vide . Aussi quoi de mieux que consacrer une semaine entière à la culture pour mettre au devant de la scène le talent artistique et culturel de la localité. Durant le festival, les festivaliers ont profité de la bonne ambiance des concerts avec des artistes locaux et certains venus de Bamako pour ne citer que le couple Biguini et Palmer. De plus les journées ont été meublées par les jeux et autres prestations. Le président des Jeunes Broulaye Doumbia et le promoteur dudit festival Abibou Tall, ont montré leur satisfaction sur le bon déroulement de l’activité qui pour eux célèbre la localité et fait de Sélingué une bonne destination touristique. Aussi ils ont vivement remercié leur sponsor Orange Mali pour son accompagnement tout en espérant qu’elle y demeura pour les futures éditions .

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

