La plupart de ceux qui ont servi le Mali aux plus hautes fonctions de l’Etat rechignent malheureusement à témoigner pour la postérité, à laisser des traces quand bien même ils savent excellemment écrire. Mais lorsqu’un ancien Premier ministre, grand commis de l’Etat, soutenu par un excellent confrère de la trempe de Tidjani Djimé Diallo, s’y met, cela ne peut donner qu’une œuvre monumentale, un best-seller pour en emprunter au vocabulaire de la librairie.

“Une vie pour le Mali” est donc l’intitulé du livre écrit par le premier chef du gouvernement sous le président élu Amadou Toumani Touré (paix à son âme, 2002-2012). Il est édité par les Editions Donniya. Il fera l’objet d’une cérémonie de présentation et de dédicace demain samedi 8 octobre 2022 à partir de 10 h au Centre international de conférences de Bamako (CICB).

C’est un livre entretien dans lequel l’auteur se confie à un journaliste (Tidjani Djimé Diallo). Autobiographique par endroits, il évoque le parcours d’un humble fils de nomade devenu responsable au plus haut niveau de l’administration de son pays.

L’auteur, durant toute sa carrière, a incarné les valeurs cardinales de notre société : l’honnêteté, le patriotisme, la citoyenneté, la redevabilité, la tolérance, l’engagement pour un Mali uni.

Témoin privilégié de l’Histoire du Mali, Ahmed Mohamed Ag Hamani ne passe pas aussi silence les troubles, rébellions et coups d’Etat qui ont jalonné le parcours du Mali depuis son indépendance, le 22 septembre 1960. Tout en situant la part de responsabilité de chacun (administration, classe politique, société civile et communauté internationale) dans la présente crise multidimensionnelle du Mali, il fait des propositions de solutions pour remettre le pays de ses blessures, d’aplomb.

En un mot, le livre retrace une vie au service du Mali, qui mérite d’être connu par les générations actuelles et futures, pour une meilleure connaissance de l’histoire contemporaine du pays, ses succès, ses errements et ses perspectives.

Mais qui est au juste Ahmed Mohamed Ag Hamani ?

Homme d’Etat, originaire de Tombouctou, M. Ag Hamani est né en 1942. Il a été Premier ministre du Mali sous la présidence d’Amadou Toumani Touré, du 9 juin 2002 jusqu’au 28 avril 2004, date de la démission de son gouvernement. Il est ingénieur-statisticien de formation et commence sa carrière politique sous le régime du général Moussa Traoré.

Le 7 janvier 1978, il est nommé ministre de tutelle des Sociétés et Entreprises d’Etat. Le 28 juin 1979, il devient ministre de l’Information et des Télécommunications. Puis, il est nommé successivement ministre du Plan, le 2 août 1980, ministre des Sports, des Arts et de la Culture, le 31 décembre 1984, ministre des Transports et des Travaux publics, le 6 juin 1986, poste qu’il occupe jusqu’au 20 janvier 1987. Il devient ensuite Haut-commissaire de l’Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) avant d’entamer dans les années 1990 une carrière de diplomate. Il est ambassadeur du Mali successivement auprès du Maroc, de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg et de l’Union européenne.

Le 9 juin 2002, le président Amadou Toumani Touré le nomme Premier ministre. Il est reconduit le 12 octobre 2002 et forme un nouveau gouvernement.

Le 28 avril 2004, à la demande du président ATT qui souhaite nommer un nouveau gouvernement, il présente la démission de son gouvernement.

Ahmed Mohamed Ag Hamani a créé en 2009 une association dénommé Association pour la revalorisation de l’expertise nationale (Arena).

Regroupant des cadres de haut niveau de la fonction publique à la retraite, elle souhaite mettre son expertise au service de l’administration publique, du secteur privé et de tout autre partenaire.

Aujourd’hui, à 80 ans et malgré le poids des ans, l’homme, qui a l’amour de la patrie chevillé au corps, n’entend point abdiquer. Il est le président du conseil d’administration de la Banque de développement du Mali (BDM-SA), première banque de la place, et surtout il reste incontournable au sein de la société civile en quête de solutions pérennes aux maux qui minent notre chère patrie.

Longue vie au doyen ! Vivement le prochain livre !

El hadj A. B. HAIDARA

