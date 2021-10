Vernissage de l’exposition-photo sur les couleurs nationales : Une contribution à la promotion de l’éducation civique et de la citoyenneté

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a présidé le jeudi 30 septembre dernier, à la Pyramide du Souvenir, le vernissage de l’exposition photographique intitulée ” Drapeau du Mali : Nos passions de Vert, d’Or et de Rouge “. Cette exposition a pour but de contribuer à la promotion de l’éducation civique et de la citoyenneté en faisant davantage connaître les symboles de la République.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Fadima Coulibaly, directrice de la Pyramide du Souvenir ; Modibo Diallo, commissaire de l’exposition, ainsi que plusieurs acteurs de la culture malienne.

Selon la directrice de la Pyramide du Souvenir, dans le contexte actuel, plein d’incertitude, la jeunesse malienne a besoin de se ressourcer à travers les valeurs véhiculées par nos armoiries pour mieux rebondir. “L’exposition qui nous réunit porte sur les armoiries nationales. Elle nous plonge dans l’histoire de la naissance de notre pays en tant que nation souveraine, responsable de son propre destin dans le concert des nations libres du monde. Ces armoiries qui sont reproduites à travers ces photos sont l’œuvre des pères de l’Indépendance du Mali. Elles représentent un patrimoine qui a une signification politique qui doit être appropriée par les générations futures car elles expriment notre fierté et notre dignité d’hommes bafouées par tant d’années de domination coloniale”, a-t-elle expliqué, avant d’ajouter que tous les éléments constitutifs de ces armories, véhiculent un message, celui de notre riche culture et histoire millénaire.

Pour sa part, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a précisé que l’emblème national ne se réduit pas aux seules couleurs. “Il s’agit également et surtout de toute une symbolique, chargée d’histoire et lourde de signification. L’exposition-photo sur le thème ‘Nos passions, de Vert, d’Or et de Rouge’ vise à restituer aux visiteurs l’appropriation que fait le citoyen du drapeau national du Mali”, a-t-il indiqué.

À la suite des différentes interventions, Modibo Diallo, commissaire de l’exposition, a présenté au Ministre et au public présent les différentes photographies retraçant l’histoire des couleurs nationales et des armoiries. La cérémonie a été clôturée par la montée des couleurs par les éléments de la Fanfare nationale et des pionniers du Mali.

Mahamadou TRAORE

