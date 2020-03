Dans une dépêche datée du 20 mars 2020, l’Agence France Presse (AFP) affirmait que dans le cadre de la prévention contre le Coronavirus, le Mali ne disposait que d’un (01) seul respirateur et seulement d’une vingtaine de lits pour l’ensemble du pays.

Ces informations sont erronées et sans fondement. Aussi, le Gouvernement en appelle-t-il à l’AFP et à l’ensemble de la Presse internationale et nationale à vérifier toute information relative au Coronavirus et à la riposte nationale contre le COVID-19 auprès des services sanitaires compétents du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales du Mali.

Le Gouvernement informe l’opinion nationale et internationale que dans le cadre de son plan d’actions contre le Coronavirus, le Mali dispose à la date du 24 mars 2020 de quatre (04) Centres de dépistage que sont la Faculté de Médecine, le Centre Charles Mérieux, l’Institut National de Santé Publique, le Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée ; et de trois (03) Centres de prise en charge du COVID-19, tous opérationnels, avec un total de 37 lits répartis comme suit : CHU du POINT G (07 lits), Hôpital dermatologique (10 lits) et Hôpital du Mali (20 lits).

En outre, l’hôpital du Point G et l’hôpital du Mali, disposent chacun d’une capacité d’extension jusqu’à 100 lits en dehors de leur capacité d’hospitalisation régulière.

Le nombre de respirateurs disponibles à Bamako, à ce jour, se présente comme suit :

Structures publiques (41),

Structures privées (15).

En plus de ces 56 respirateurs disponibles et opérationnels, le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales attend soixante (60) respirateurs supplémentaires en cours d’acquisition, dans le cadre de la riposte contre le COVID-19.

Le Gouvernement du Mali précise, par ailleurs, que tous les Hôpitaux de 3ième référence du pays (Hôpital du Point G, Hôpital Gabriel Touré, Hôpital du Mali, Hôpital de Kati, Hôpital Mère-Enfants) disposent de salles de réanimation comprenant au moins un respirateur.

Bamako, le 24 mars 2020

Le Gouvernement,

Le Ministre de la Communication,

Chargé des Relations avec les Institutions,

Porte-parole du Gouvernement

Yaya Sangaré

