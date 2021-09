Communiqué de presse de Sightsavers

Remerciements au Gouvernement du Mali pour la signature du décret d’application de « la loi n°2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap ».

Sightsavers salue l’engagement du Gouvernement en faveur de l’inclusion des personnes handicapées

Sightsavers Mali et ses partenaires de la communauté des personnes handicapées félicitent le Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga pour son engagement à promouvoir les droits des personnes handicapées en signant un nouveau décret en leur faveur.

Le Premier ministre a signé cette semaine le décret d’application relatif à la loi n°2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et l’a publié lors du conseil de ministres du 01 septembre 2021. Cette loi promet d’améliorer la vie des personnes handicapées au Mali et permettra aux personnes handicapées de faire valoir leurs droits.

En réponse à cet engagement du gouvernement du Mali, le Directeur pays de Sightsavers, Dr Boubacar Morou Dicko, a déclaré :

« Ce décret est essentiel pour transformer la formulation des politiques en action et apporter de réelles améliorations dans la vie des personnes handicapées au Mali. C’est quelque chose que réclame notre campagne « Equal World » et c’est formidable de le voir réalisé ».

Le nouveau décret couvre la correction des vides juridiques actuels, en favorisant l’égalité d’accès aux services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et autres soutiens pour les personnes handicapées, ainsi que l’accès aux programmes de développement et aux prestations. Il permettra de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées de façon transversale dans les différents secteurs clés du développement.

La campagne « Equal World » de Sightsavers et la Fédération Malienne des Associations de Personnes handicapées (FEMAPH) ont appelé le gouvernement à signer ce décret depuis des années. En mai 2018, à travers ladite campagne, plus d’un millier de personnes ont signé une pétition à l’Assemblée Nationale demandant la signature de ce décret.

Dr Dicko a ajouté que : « 15,5 % de la population malienne, soit environ 2,2 millions de personnes, vivent avec un handicap. Beaucoup souffrent encore d’inégalités importantes qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits, allant d’une faible protection juridique, à des soins de santé, à l’accès a l’éducation et à l’emploi, à la stigmatisation et à la discrimination, et à un manque de collecte de données appropriées. Ce nouveau décret est un pas important pour garantir que les personnes handicapées du Mali ne soient pas laissées pour compte ».

Pour rappel, le Mali a ratifié la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Cela signifie qu’il est nécessaire de promouvoir, protéger et garantir la pleine jouissance des droits des personnes handicapées et leur pleine et effective participation au développement du pays sur la base de l’égalité avec les autres.

La campagne pour la signature du décret fait partie de la campagne « Equal World » de Sightsavers qui travaille avec des partenaires pour appeler au respect des droits des personnes handicapées dans le Monde.

Aissata Ndiaye, conseillère mondiale en plaidoyer chez Sightsavers, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous ceux qui nous supportent et à nos partenaires de « Equal World » pour avoir contribué à ce que cela se produise. C’est formidable de voir le Gouvernement du Mali écouter et agir pour garantir les droits des personnes handicapées ».

À propos de Sightsavers :

Sightsavers est une organisation internationale qui travaille dans plus de 30 pays à revenu faible et intermédiaire pour mettre fin à la cécité évitable, traiter et éliminer les maladies tropicales négligées et promouvoir l’égalité des chances pour les personnes handicapées. La vision de Sightsavers est celle d’un monde où personne n’est aveugle à cause de causes évitables et où les personnes handicapées participent de manière égale à la société. Sightsavers travaille au Mali depuis 1991.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.sightsavers.org

À propos de « Equal World »

Dans le cadre de sa campagne Equal World, Sightsavers a fait campagne pour un développement mondial incluant le handicap depuis 2013 et a vu pendant cette période une reconnaissance significative du handicap comme une question prioritaire pour les gouvernements.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez : www.sightsavers.org/equalworld

