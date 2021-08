Communiqué de Presse : Les États-Unis offrent des vaccins anti-COVID-19 au Mali

Bamako, Mali, le 5 août 2021

L’ambassade des États-Unis à Bamako, au Mali, annonce le don par le gouvernement des États-Unis de 151 200 doses du vaccin Johnson & Johnson Janssen contre la COVID-19, dans le cadre des efforts mondiaux du gouvernement américain pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Les vaccins donnés font partie de l’engagement des États-Unis à fournir initialement au moins 25 millions de doses à l’Afrique. Le gouvernement américain a coordonné les répartitions de vaccins par pays en étroite collaboration avec l’Union africaine et les autorités africaines de santé publique. Les doses de vaccins sont arrivées à travers la Facilité COVAX à Bamako, au Mali, le jeudi 5 août 2021, et ont été livrées au Ministère de la Santé et du Développement Social. L’USAID travaille avec le Ministère de la Santé du Mali, l’UNICEF, GAVI et l’OMS en vue de leur distribution et leur utilisation parmi les citoyens les plus vulnérables du Mali.

Au sujet de la livraison des vaccins, l’Ambassadeur des États-Unis au Mali, Monsieur Dennis Hankins, a déclaré : « Ce don marque une nouvelle façon pour nous de soutenir le peuple malien pour protéger sa santé et prévenir la transmission de la COVID-19. Nous partageons ces vaccins pour aider à mettre fin à la pandémie partout. Alors qu’une grande partie de l’Afrique est aux prises avec une grave troisième vague du virus, nous aidons les Maliens à devancer une telle résurgence du virus ici ».

Les États-Unis sont fiers d’être le plus grand donateur de l’initiative mondiale COVAX concernant la COVID-19, à travers laquelle ces vaccins sont distribués. Les 151 200 doses livrées le 5 août font partie de l’engagement des États-Unis à partager les stocks de vaccins américains avec le monde. Alors que nous continuons à lutter contre la pandémie de COVID-19 chez nous et à travailler pour mettre fin à la pandémie dans le monde, le président Biden a promis que les États-Unis seraient un arsenal de vaccins pour le monde.

Comme l’a déclaré le président Biden le 10 juin : « Depuis le début de ma présidence, nous avons été lucides sur le fait que nous devons également attaquer ce virus à l’échelle mondiale. Il s’agit de notre responsabilité — notre obligation humanitaire de sauver autant de vies que possible — et de notre responsabilité envers nos valeurs. Nous allons aider à sortir le monde de cette pandémie, en travaillant aux côtés de nos partenaires mondiaux ».

Source : Ambassade des USA au Mali

