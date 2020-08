Communiqué: StarTimes acquiert les droits de retransmission de LaLiga Santander dans 47 pays de l’Afrique subsaharienne

StarTimes – L’opérateur Leader de la télévision numérique en Afrique acquiert les droits de retransmission de LaLiga Santander dans 47 pays de l’Afrique subsaharienne dont le Mali pour les 04 prochaines Saisons

StarTimes annonce officiellement l’acquisition des droits de retransmission de LaLiga Santander en Afrique subsaharienne (47 Pays) pour les 4 prochaines saisons (2020-2024).

Le groupe a sécurisé les droits de diffusion en langue française et sur toutes les plates-formes médias du principal championnat espagnol.

« Nous sommes heureux d’avoir obtenu les droits de retransmission de LaLiga Santander, l’une des compétitions de football les plus prestigieuses du monde, » a déclaré Kristen Miao, Directrice des Sports de StarTimes, « L’acquisition de LaLiga Santander souligne notre engagement à enrichir en permanence nos bouquets et à fournir à nos abonnés du contenu sportif de haute qualité. »

« StarTimes a une forte présence dans la région et une expertise avérée dans les sports en général et le football en particulier, ce qui nous aidera à atteindre l’audience la plus large possible. », a déclaré M. Soler, Directeur du département audiovisuel de LaLiga.

Le Directeur Général de StarTimes Mali M. CISSE Youssouf Baba, se réjouit de cette grande nouvelle en confirmant que « Au Mali, StarTimes diffusera LaLiga Santander à compter de la saison 2020-2021. 100% des matchs seront diffusés en direct, en haute définition avec les commentaires en français sur les chaînes sport de StarTimes ainsi que sur l’application de streaming StarTimes ON pour le plus grand plaisir des téléspectateurs Maliens. Tout comme les autres compétitions déjà diffusées, (Bundesliga, Ligue Europa, la Ligue des nations, Coppa Italia, Copa Del Rey, FA Cup, NBA…) LaLiga Santander sera également disponible à partir du bouquet Super (9000 FCFA/mois) pour permettre aux Maliens de profiter de cette grande compétition à moindre coût ».

Siège : Immeuble StarTimes Hamdallaye ACI 2000 – Tél : 44 97 97 17 / 93 93 93 11

