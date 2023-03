Déclaration du congrès national d’initiative démocratique (CNID-FYT) sur la commémoration du 26 mars 1991

Il y’a 32 ans, la lutte patriotique opiniâtre menée par des patriotes réunis au sein du Comité National d’Initiative Démocratique (CNID – Association) et dans le Mouvement Democratique aboutissait à l’instauration du pluralisme démocratique dans notre pays.

Le Mali devait cette victoire au don de soi de patriotes dont plusieurs centaines ont consenti le sacrifice suprême ou ont subi de graves blessures avec de nombreux handicapés a vie.

En cette journée de recueillement et de réflexion, les militantes et militants du CNID – FYT s’inclinent devant la mémoire des Martyrs du 26 Mars et le parti continue à assurer les militants de l’idéal de la lutte menée, de sa solidarité.

Le CNID, tout en restant conscient des acquis importants du 26 Mars pour le Peuple malien n’arrêtera jamais de dénoncer certains acteurs de ce noble mouvement qui, a l’épreuve du pouvoir, n’ont pas hésité a renier les valeurs de 1991 en se complaisant dans la corruption, le népotisme, l’impunité et en réprimant sans état d’âme leurs camarades de combat qui avaient choisi la fidélité aux principes fondateurs du 26 Mars.

C’est le lieu de saluer les militantes et militants du CNID-FYT et de toutes les maliennes et maliens qui tiennent encore haut le flambeau de la démocratie et du patriotisme.

Le CNID- FYT qui est engagé dans le difficile mais exaltant processus de Refondation du Mali exhorte tous nos compatriotes à mener à son terme le chantier de la démocratisation, de la Réconciliation et de la reconquête de la souveraineté du Mali.

Bamako, le 26 mars 2023

