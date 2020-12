L’année 2020 est marquée par la pandémie de Covid-19 et le changement profond des relations internationales. Pourtant selon un adage ancien chinois, “c’est à travers des difficultés qu’on connaît de vrais amis.” La Chine et le Mali se sont témoignés le long de cette année de la compréhension mutuelle, du soutien moral et matériel, et de la collaboration étroite dans des instances internationales pour défendre le multilatéralisme. Le niveau de la coopération traditionnelle sino-malienne ne cesse ainsi de s’élever pour le bien de nos deux peuples et pour le bien du monde entier.

Cette année l’accent a été mis sur l’aide d’urgence de matériels dans la lutte contre la Covid-19. Des installations hospitalières ont été aménagées pour faciliter la prise en charge des patients. La mission médicale chinoise au Mali ainsi que ses institutions du renfort en Chine augmentent la capacité et surtout la formation professionnelle dans le domaine de la lutte contre de nouvelles maladies infectieuses.

L’année 2020 symbolise solennellement le 60ème anniversaire de nos relations diplomatiques établies par les dirigeants visionnaires Mao Zedong et Modibo Keïta. Je tiens à souligner cette notion de “vision” parce qu’elle a été prouvée par ces 60 ans de partenariat solide, et que nous avons besoin de préparer l’avenir en regardant plus loin et plus large malgré les vicissitudes du temps.

Avec le gouvernement malien de transition, la partie chinoise travaille d’arrache-pied pour accompagner ses efforts dans l’économie, la santé, la sécurité, la paix et la réconciliation. Je sens personnellement des liens fraternels et sincères qui unissent nos deux peuples. C’est la base sur laquelle nous pouvons construire ensemble une communauté d’avenir partagé.

Que l’année qui vient soit encore plus fructueuse pour l’amitié et la coopération sino-maliennes!

