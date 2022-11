Dans une décision rendue publique le 03 novembre 2022, la Haute Autorité de la Communication (HAC) informe l’opinion publique que l’autorisation d’établissement, d’exploitation et de diffusion accordée à Joliba TV News par la convention N°49/ HAC-MALI du 29 décembre 2017 est suspendue pour une période de deux (02) mois. Il n’en fallait pas plus pour provoquer le courroux des défenseurs des droits de l’Homme, de la liberté d’expression et de presse. L’Association des Professionnels de la Presse en Ligne au Mali (APPEL Mali), présidée par Modibo Fofana, a condamné cette décision de la HAC et apporte tout son soutien à Joliba TV News pour une presse libre, responsable et professionnelle. Quant à l’Union des Journalistes Reporters du Mali (U.J.R.M), elle invite la HAC à reconsidérer sa décision. Selon le cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel, présidé présentement par Dr. Modibo Soumaré, cette mesure de suspension « qui n’est autre qu’une manœuvre visant à museler les voix et opinions considérées comme discordantes et à éteindre par ailleurs comme objectif final les libertés les droits chèrement acquis en mars 1991 ». Lisez ci-dessous les réactions des uns et des autres !

Communiqué de presse relatif à la suspension temporaire de l’autorisation d’établissement, d’exploitation et de diffusion de Joliba TV News

Nous informons nos téléspectateurs et nos partenaires de la suspension de l’autorisation d’établissement, d’exploitation et de diffusion accordée à Joliba TV News par la convention n° 49/HAC-MALI du 29 décembre 2017 pour une période de deux mois à compter de la notification qui nous est parvenue ce jeudi 3 novembre 2022.

Nous prenons acte de la décision de la Haute Autorité de la communication et nous avons d’ores et déjà formulé un recours auprès d’elle. D’ici là, nos programmes seront suspendus sur nos plates-formes habituelles.

Nous vous prions d’accepter nos excuses pour le désagrément occasionné en espérant vous retrouver bientôt.

Bamako, le 3 novembre 2022

Joliba TV News

La Direction

—————————————–

Communiqué de la Maison de la Presse du Mali suite à la décision de suspension de Joliba TV news pour deux (02) mois par la Haute Autorité de la Communication (HAC)

La Maison de la Presse déplore la suspension de Joliba TV news pour deux (02) mois par la HAC après « mise en demeure ».

La Maison de la Presse invite la HAC à examiner le recours gracieux introduit par Joliba TV news et sollicite sa clémence pour lever la décision de suspension afin d’éviter ses conséquences sur la chaîne, ses travailleurs, ses partenaires et ses téléspectateurs dans un contexte particulièrement difficile.

La Maison de la Presse invite JOLIBA TV news et l’ensemble des médias maliens à respecter les recommandations pertinentes de l’Autorité de Régulation.

Bamako le 03 novembre 2022

Le Président de la Maison de la Presse

Bandiougou Danté

—————————

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA PRESSE EN LIGNE AU MALI

COMMUNIQUE n°0077-APPEL Mali

L’Association des Professionnels de la Presse en Ligne au Mali (APPEL Mali) a été informée par la Haute Autorité de la Communication (HAC), par un courrier daté du 03 novembre 2022, de la suspension de la chaine d’informations continues Joliba TV News.

APPEL Mali exprime ses profondes inquiétudes face à cette décision et s’interroge sur une volonté manifeste de porter atteinte à la liberté de presse, pourtant garantie par la constitution du 25 février 1992.

APPEL Mali appelle la HAC à revoir sa décision qui jette é discrédit sur son indépendance et contribue à ternir l’image du Mali à l’international.

APPEL Mali attire l’attention de la HAC sur les conséquences fâcheuses d’une telle décision sur des dizaines de professionnels de l’information.

Ces dernières années, faut-il le rappeler, la liberté de la presse est fortement mise en mal au Mali, en témoignent les nombreux actes jugés hostiles à l’émergence d’une presse libre, indépendante et professionnelle.

APPEL Mali appelle l’autorité de régulation à jouer son rôle de protecteur des organes de presse.

APPEL Mali appelle les plus hautes autorités à œuvrer dans le sens de la préservation des acquis démocratiques.

Appel Mali condamne cette décision de la HAC et apporte tout son soutien à Joliba TV News pour une presse libre, responsable et professionnelle

Bamako le 04/11/2022

———————–

Communiqué N° 12 de l’Union des Journalistes Reporters du Mali

L’Union des Journalistes Reporters du Mali (U.J.R.M), a appris avec beaucoup de surprise la décision de suspension de la chaîne privée Joliba TV news pour deux (02) mois par la Haute Autorité de la Communication (HAC).

L’UJRM trouve cette décision très sévère et qui risque d’avoir des conséquences fâcheuses contre les employés de cette entreprise médiatique surtout dans cette période de conjoncture.

L’Union des Journalistes Reporters du Mali, fidèle à ses principes et objectifs :

– Condamne avec la dernière rigueur cette décision sévère de la Haute Autorité de Communication,

– Invite la HAC à reconsidérer cette décision;

– Exhorte les médias professionnels au strict respect de l’éthique et de la déontologie du métier surtout en cette période très sensible ;

– Exprime sa vive préoccupation du respect de la liberté d’expression en cette période de la Transition;

– Appelle les autorités à mieux considérer les voix discordantes de la presse comme une contribution à la réussite de la transition ;

– Enfin apporte tout son soutien à la chaîne privée Joliba TV news et son personnel.

Bamako, le 04 novembre 2022

Le Président

Boubacar Kanouté

============

CADRE DE PARTIS ET REGROUPEMENTS POLITIQUES POUR LE RETOUR A L’ORDRE CONSTITUTIONNEL

Communiqué 02/PC-2 Relatif à la suspension Temporaire de Joliba TV News

A la suite à la suspension temporaire pour deux (2) mois de son autorisation d’établissement, d’exploitation et de diffusion par la Haute Autorité de la Communication, HAC, l’organe de presse Joliba TV NEWS a reçu dans ses locaux, le vendredi 4 novembre 2022, une délégation du Cadre des Partis et Regroupements Politiques pour le Retour à l’Ordre Constitutionnel.

Cette visite a été l’occasion pour le directoire du Cadre d’échanger avec la direction de Joliba TV News et de leur apporter son indéfectible soutien.

Le Cadre, après recoupements et analyses des faits :

– Note que cette suspension fait suite à la mise en demeure de l’organe de régulation, en date du 12 octobre 2022, en réaction à l’éditorial du 30 septembre 2022 du journaliste Mohamed Halidou ATTAHER qui, pourtant, ne contenait aucun manquement ni propos outrageant ou insultant ;

– S’étonne de la démarche de la HAC, qui s’apparente à un acharnement vis à vis de Joliba TV News et de son éditorialiste qui ont toujours été respectueux, du code d’éthique et de déontologie du métier;

– S’inquiète de cette décision qui intervient dans un contexte où les autorités de la transition se montrent allergiques à toute prise de position assimilable à une critique voire une contestation de leurs actions;

– Condamne avec la dernière rigueur cette mesure de suspension qui n’est autre qu’une manœuvre visant à museler les voix et opinions considérées comme discordantes et à éteindre par ailleurs comme objectif final les libertés les droits chèrement acquis en mars 1991.

– Invite les responsables de la HAC à privilégier la sensibilisation et le dialogue, et à exercer leur mission en toute indépendance;

Tout en exprimant sa solidarité à la presse malienne, le Cadre réitère son appel à la mobilisation générale de tous les démocrates et de tous les maliens en vue de la défense de la liberté de presse et d’expression et aussi de la démocratie acquises au prix du sang des martyrs.

Bamako, le 5novembre 2022

ONT SIGNÉ : Les Présidents des Partis et Regroupements Politiques : EPM, Espérance Nouvelle-Jigiya Kura, ARP, NVPM, ASMA-CFP, ICAP, YELEMA, ADRP, CNDR, CVCRT.

———————

Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition: « Je condamne sans réserve la suspension de Joliba TV »

Je condamne sans réserve la suspension de Joliba TV. Ceux qui prennent ces décisions travaillent en réalité contre la transition.

Le harcèlement de la presse a toujours été contre-productif, l’hostilité à la critique combinée à l’oreille attentif pour les laudateurs affaiblit le processus décisionnel.

Les mêmes personnes ont adoubé IBK ici, il est tombé, ils ne l’ont pas défendu.

Faisons attention !

Nouhoum SARR

——————————

Communiqué n°004-ASSEP

L’Association des Éditeurs de Presse Privée (ASSEP) a appris avec surprise la suspension par la Haute Autorité de la Communication (HAC), de l’autorisation d’établissement, d’exploitation et de diffusion accordée à Joliba TV News par la convention n° 49/HAC-MALI du 29 décembre 2017 pour une période de deux (2) mois à compter de la notification qui a été adressée à la Direction de ladite chaîne de Télévision, le jeudi 3 novembre 2022.

L’ASSEP condamne cette décision de fermeture qu’elle trouve extrême, en ce qu’elle menace dangereusement la liberté de presse chèrement acquise et garantie en République du Mali ;

L’ASSEP s’inquiète par ailleurs, de cette décision de suspension qui intervient

dans un contexte particulièrement difficile pour les entreprises de presse au Mali ;

L’ASSEP apporte tout son soutien à Joliba TV News et invite la HAC à privilégier la sensibilisation et le dialogue en cette période extrêmement pénible pour la presse malienne ;

LASSEP invite l’ensemble des journalistes à veiller au respect de l’éthique et de la déontologie qui constituent le principe fondamental pour l’exercice des métiers du journalisme,

Enfin, l’ASSEP demeure engagée dans l’unité et la cohésion pour la préservation des libertés fondamentales au Mali en l’occurrence la liberté d’expression et de presse.

Fait à Bamako, le 05 novembre 2022

Le Président

Ousmane DAO

