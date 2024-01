20 janvier : Message de soutien du M5-RFP/Mali Kura à l’armée

Les Forces armées maliennes fêtent aujourd’hui leurs 63 ans, depuis la proclamation de sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national, le 20 janvier 1961.

C’était à la faveur d’une réunion du corps diplomatique, que le père de la nation, feu le président Modibo Kéita, annonçait “l’évacuation rapide des troupes [françaises] stationnées en République du Mali”, dont il jugeait la présence contradictoire avec “la politique de non- alignement sur l’un ou l’autre des deux blocs” de son gouvernement et sa “volonté de coopérer avec la France sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures et du respect de notre souveraineté”.

Depuis la prise de Kidal, le 14 novembre 2023, après une dizaine d’années d’occupation de fait, le sentiment de souveraineté territoriale retrouvée par les Forces armées maliennes est des plus partagés dans l’opinion. Néanmoins, l’insécurité qui frappe les populations maliennes reste encore à juguler.

Aussi, exhortons-nous les autorités politiques à ne ménager aucun effort, pour outiller davantage les FAMa et les préparer psychologiquement à la lourde mission à elles confiées par le peuple malien. Le premier chef d’Etat-major de cette armée, Capitaine Sékou Traoré, ne disait-il pas, en s’adressant aux soldats d’hier et d’aujourd’hui : “La noble et exaltante mission qui vous incombe exige le don total de soi-même allant jusqu’au sacrifice suprême. L’esprit d’abnégation qui caractérise tous et dont vous avez toujours fait preuve en d’autres circonstances et en d’autres lieux, vous le manifestez ici, sans défaillance pour que la République vive, libre et prospère”.

Bonne fête nationale des armées, au service des populations !

Dieu protège les FAMa !

Dieu bénisse les Maliens !

Le président

Dr. Mahamadou Konaté

