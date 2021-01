Dans un communiqué mis à notre disposition, la famille du défunt président de l’URD, Soumaïla Cissé, a adressé ses remerciements à tout le peuple malien et à tous ceux qui, au-delà du Mali, apporté lui ont apporté leur soutien depuis le décès du l’ancien député de Niafunké.

Lisez le communiqué !

MESSAGE DE RECONNAISSANCE ET DE REMERCIEMENTS LORS DU DECES DE FEU SOUMAILA CISSE

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

Suite au décès de notre regretté Soumaïla Cissé, le 25 décembre 2020, à Paris, et à son inhumation le 1er janvier 2021, à Bamako, nous souhaitons remercier, au nom des familles CISSE et Alliés, toutes les personnes qui directement ou indirectement ont témoigné leur compassion et leur solidarité, en ces moments difficiles.

Notre sincère gratitude va à l’endroit des Plus Hautes Autorités du Mali, aux Personnalités présentes, à l’URD, aux Partis politiques, aux Chefs religieux et coutumiers, aux associations de la société civile, aux membres de la diaspora qui ont participé à la levée du corps et ont été affectés par notre deuil.

Nous associons à cette gratitude les Chefs d’Etat de la sous-région ainsi que les Ambassades et institutions basées au Mali.

Notre profonde reconnaissance va aux populations de Niafunké, Tombouctou et autres localités du Mali comme de l’extérieur.

Notre souhait était de toucher personnellement chacun (e) d’entre vous pour vous témoigner nos sincères remerciements.

Hamandoun dit Samba Cissé

