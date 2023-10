La chine et les BRICS : Locomotives numériques du monde

En 1990, la Commission Sud, présidée par l’ancien Premier ministre indien Manmohan Singh, a présenté un rapport qui a appelé au «renforcement de la coopération Sud-Sud». Ledit rapport a consacré la théorie des «locomotives du Sud» et noté que les anciennes puissances coloniales et impérialistes ne seront jamais les moteurs du développement des pays du Sud. Fondé en 2009, le Groupe des BRICS qui représente de nos jours 41% de la population mondiale et contribue à près de 31,5% du Produit intérieur brut (PIB) mondial s’est légitimement positionné comme la locomotive économique et numérique du Sud et du monde. Depuis sa fondation, l’objectif fondamental des BRICS demeure «la construction d’un ordre multipolaire où la gouvernance mondiale et le développement peuvent être orientés de façon à profiter à tous». Dès lors il est apparu clair pour les BRICS que pour atteindre ce noble objectif, la gouvernance numérique et les technologies numériques doivent occuper une place de choix dans les politiques.

Les progrès numériques et les transformations qui en découlent sont en train d’influer largement sur la vie et même de remodeler les sociétés humaines à une vitesse extraordinaire. Les progrès et les transformations en cours apportent des opportunités, engendrent le développement économique et social. Ils posent aussi de sérieux défis, notamment en termes de gouvernance. Dans ce contexte, les pays des BRICS ont démontré leur capacité de servir de «locomotive du Sud», mais aussi de montrer leurs potentialités à agir comme incubateur d’innovation en en matière de technologie numérique et de gouvernance numérique. En un peu plus d’une décennie, les BRICS sont devenus des leaders des technologies numériques sur le plan mondial. Il y a peu de temps la Chine, le Brésil et l’Inde qui figuraient parmi les pays les moins connectés au monde se positionnent de nos jours comme les leaders mondiaux des paiements en ligne.

En 2013, le lancement de «l’Initiative Belt and Road» par le Président Xi Jinping, a été le fer de lance qui a fait des BRICS l’incubateur et le promoteur de nombreuses initiatives visant à favoriser la coopération numérique mondiale. En 2014, le Brésil a organisé «la conférence mondiale sur l’avenir de la gouvernance de l’Internet» du nom de «NET Mundial». La même année la Chine a organisé la Conférence mondiale sur Internet (WIC), appelée «Sommet de Wuzhen» dont l’objectif est de favoriser la gouvernance du cyberespace. Depuis 2014 cette conférence se tient chaque année, offrant au monde une occasion précieuse d’échanger sur de nombreux sujets relatifs aux technologies numériques.

Le 10ème Sommet mondiale sur Internet à laquelle j’aurais le plaisir de participer en qualité d’invité de la Conférence aura lieu du 8 au 10 Novembre 2023 à Wuzhen, ville futuriste située dans la province du Zhejiang en Chine. Ledit Sommet se tiendra sur le thème: «Créer un monde numérique inclusif et résilient permet à tous de construire une communauté avec un avenir commun dans le cyberespace».

Le Sommet mondial de Wuzhen qui a reçu l’attention, le soutien et la reconnaissance de la communauté internationale, est devenu une plate-forme de haut niveau pour les échanges et la coopération dans l’économie numérique. Il réunira des représentants d’organisations internationales, de gouvernements, d’entreprises, d’institutions de recherche et de la société civile. Ceux-ci auront à échanger sur les nouvelles tendances dans le développement des technologies Internet, la situation de la gouvernance du cyberespace, l’approfondissement de la coopération numérique internationale et partageront les opportunités de développement axé sur l’innovation. Le Sommet œuvrera ainsi pour «un monde plus juste, équitable, ouvert, inclusif, sûr, stable et un cyberespace dynamique vers un avenir numérique brillant pour l’humanité».

Au sein des pays des BRICS, l’Inde a abrité en 2017 «la Conférence mondiale sur le cyberespace» (GCCS). Depuis 2019 la Russie organise chaque année, la conférence intitulée «Artificial Intelligence Journey». En juillet 2022, la Chine a organisé le premier Forum numérique des BRICS. Ce Forum a été l’occasion idéale pour les pays des BRICS d’échanger davantage sur leurs visions dans les domaines des technologies, de la gouvernance numérique, «mais aussi et surtout d’identifier des points de convergence afin de renforcer la coopération intra-BRICS». En Afrique, la République d’Afrique du Sud demeure le pays le plus actif dans les forums de gouvernance de l’Internet. Les nombreuses actions menées par les BRICS, suite à des initiatives de la Chine ont démontré l’importance que ce Groupe attache aux technologies et à la gouvernance numérique. Dès lors le monde a noté que les pays des BRICS ont compris la valeur des technologies numériques interopérables qui permettent de partager des informations, d’accéder aux services à l’échelle régionale et mondiale. Ce qui facilite la connectivité en matière de commerce et d’échanges sans nuire à la souveraineté numérique des pays. Les BRICS ont aussi compris que pour être une véritable locomotive numérique, ils doivent s’appuyer sur l’interopérabilité sous tous ses aspects; techniques et juridiques. L’adoption d’une ligne politique d’interopérabilité dans les échanges intra-BRICS apportera des avantages indéniables sur le plan socio-économique tout en renforçant les écosystèmes numériques des BRICS vers une large ouverture. La Chine est incontestablement le pays où le principe d’interopérabilité équitable est largement intégré dans le cadre de nombreuses initiatives. Le 19 janvier 2021, l’adoption d’une ligne commune sur la promotion d’un développement sain et durable de l’économie de plateforme a marqué une évolution remarquable. L’Inde fait preuve de son intérêt et de son engagement pour les écosystèmes interopérables. La Russie, a créé un cadre réglementaire pour l’open banking. Elle a publié un document d’orientation qui détaille les approches réglementaires des écosystèmes numériques. Le Brésil a adopté la même ligne de conduite que l’Inde et la Russie. Il a créé une structure commune à la réglementation de l’open banking et les paiements instantanés. En République d’Afrique du Sud, le 9 Avril 2023, la Commission Sud-africaine de la concurrence a engagé une étude sur les plateformes d’intermédiation en ligne dont l’objectif est d’examiner les problèmes d’interopérabilité qui pourraient affecter l’ouverture des écosystèmes numériques. La coopération des BRICS en tant que locomotive de l’innovation et promoteur de modèles alternatifs de gouvernance mondiale, notamment dans le cyberespace s’avère pertinente. Il y a lieu de noter que les débats autour de l’interopérabilité existent surtout dans les pays occidentaux qui ignorent les réalités et les besoins des pays du Sud. En prenant en compte l’interopérabilité parmi les sujets pertinents, les BRICS jouent le rôle de locomotive numérique dans les débats. Ainsi, les débats deviennent des catalyseurs pour promouvoir les échanges sur l’interopérabilité dans les politiques numériques.

La Chine a saisi l’opportunité offerte par les progrès numériques pour développer l’économie numérique. Elle a contribué à l’établissement du cadre de partenariat pour l’économie numérique des BRICS, lancé «l’Initiative des BRICS pour la coopération sur la numérisation de l’industrie manufacturière», afin de réaliser ensemble un développement rapide. «En tant que plus grand pays en développement au monde et pays comptant le plus grand nombre d’utilisateurs d’Internet», la Chine «comprend les tendances sous-jacentes de l’ère de l’information». Elle est entrain de renforcer sa position dans le cyberespace et les technologies numériques. Pour mémoire en 2021, l’économie numérique de la Chine a entamé une forte croissance pour atteindre 45 500 milliards de yuans, représentant 39,8% de son Produit intérieur brut (PIB). Ce qui l’a placée au 2ème rang mondial. La même année, les ventes au détail en ligne de biens de consommation en Chine se sont élevées à 10 800 milliards de yuans, soit une hausse de 12% sur un an. Le chiffre d’affaires du commerce électronique transfrontalier en Chine a atteint 1.920 milliards de yuans, en hausse de 18,6% sur un an. Les nouvelles technologies Internet sont largement utilisées dans des domaines tels que l’éducation, l’emploi, la sécurité sociale, la médecine, les sports, le logement, les transports, l’aide aux personnes handicapées et les soins aux personnes âgées. Les services Internet Plus sont sur la voie d’un développement sain. La Chine a créé la plus grande société numérique active au monde. En juin 2022, la Chine comptait 1,05 milliard d’utilisateurs d’Internet et le taux de pénétration d’Internet avait atteint 74,4%. Le pays compte le plus grand réseau 5G au monde et demeure l’un des leaders mondiaux en matière de normes et de technologies 5G avec «1,85 millions de tours de téléphonie mobile 5G et 455 millions d’abonnés à la téléphonie mobile 5G». En se concentrant sur les BRICS et au-delà des BRICS, la Chine marque les temps modernes. Elle est en train d’écrire un chapitre mémorable de l’histoire des relations internationales voire de l’humanité. Suivant la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère, «la Chine tient haut levé la bannière de la construction d’une communauté de destin pour l’humanité» et apporte d’inestimables contributions à la promotion d’une paix durable et du développement commun du monde.

Lors du 15ème Sommet des BRICS tenu du 22 au 24 Août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, l’immense intervention du Président Xi Jinping a marqué la rencontre et fait de ce Sommet un évènement historique à tout point de vue. Au sujet des BRICS, le Président Chinois a noté: «Les pays des BRICS sont une force importante pour façonner l’échiquier international. Le fait que nous choisissons en toute indépendance nos voies de développement, défendons ensemble notre droit au développement et avançons ensemble vers la modernisation représente l’orientation du progrès de l’humanité et influencera certainement en profondeur le cours du monde». L’engagement de la Chine a été fortement exprimé dans tous les domaines, notamment celui des sciences et de l’innovation: «La Chine mettra en place un parc incubateur des sciences et de l’innovation Chine-BRICS dans la nouvelle ère pour appuyer la transformation des fruits de l’innovation. Dans le cadre du mécanisme de la constellation de satellites de télédétection des BRICS. La Chine examinera la possibilité de créer une plateforme de coopération internationale des BRICS sur les données et l’application des satellites de télédétection pour fournir un appui de données à différents pays dans les domaines de l’agriculture, de l’écologie et de la réduction des catastrophes naturelles».

Par ailleurs, la Chine a publié le 7 Novembre 2022 un livre blanc intitulé: «Construire conjointement une communauté de destin dans le cyberespace». Ce livre blanc présente la vision chinoise du développement et de la gouvernance de l’Internet dans la nouvelle ère ainsi que ses actions. Il expose les réalisations dans la promotion de «la construction d’une communauté de destin dans le cyberespace et décrit les perspectives de coopération internationale». La Chine marque sa disponibilité totale à travailler avec d’autres pays pour favoriser un cyberespace ouvert, inclusif et dynamique, plus juste, plus sûr et plus stable. Elle souhaite des efforts concertés pour construire une communauté de destin dans le cyberespace et créer un monde meilleur. Il est important de noter que la Chine s’est inspirée de l’expérience d’autres pays en matière de gouvernance du cyberespace pour planifier le développement de l’Internet et lancer un modèle typiquement chinois de gouvernance de l’Internet conforme aux meilleures pratiques internationales. L’engagement de la Chine à construire «un système mondial de gouvernance de l’Internet multilatéral, démocratique et transparent avec d’autres pays», s’inscrit dans la mise en œuvre de la modernisation chinoise, axée sur une large ouverture au bénéfice du peuple chinois, des BRICS, des pays du Sud, du monde entier et pour la construction d’une Communauté de destin pour l’humanité./.

Prof. Yoro DIALLO

Senior Researcher / Executive Director of the du Center for Francophone Studies- Director of the African Museum- Institute of African Studies /Zhejiang Normal University/Jinhua, CHINA

E-mail: [email protected] -Téléphone: 0086/15888991173

