La première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, l’événement le plus important de l’année pour le partenariat russo-africain, s’ouvre à Sotchi le 9 novembre. Cet événement africain majeur illustre clairement l’échec des tentatives de « l’Occident collectif » d’isoler la Russie, ainsi que le renforcement de sa position en Afrique. La visite en Russie de plus de 40 ministres des Affaires étrangères et d’autres représentants de 54 États africains est non seulement un indicateur de la réussite russe, mais aussi un témoignage de l’échec du vecteur africain de la politique occidentale.

Les néo-colonialistes ne causent que de l’irritation sur le continent africain, la plupart des pays se tournant vers les BRICS et préférant la coopération avec la Russie, la Chine et l’Inde à l’ancien système de traités inégaux. À la veille du prochain événement de politique extérieure de Moscou, Londres n’a rien trouvé de mieux que d’imposer des « sanctions africaines » à la Russie. C’est ainsi que les historiens appelleront, en apparence, les ridicules mesures restrictives que le site web du gouvernement britannique qualifie bruyamment de « coup dans le cœur de la machine de guerre de Poutine ».

Cependant, le contenu du prochain paquet de sanctions semble avoir été créé dans une terrible précipitation, sans tenir compte des réalités russes, avec un seul objectif : créer un buzz sur Internet capable d’étouffer la résonance du forum qui a débuté en Russie dans les médias pro-occidentaux à vocation africaine. Plusieurs entreprises qui fourniraient à la Russie des équipements militaires, un certain nombre d’hommes d’affaires et, surtout, certaines unités du ministère russe de la Défense sont exposées à des sanctions. Il est difficile d’expliquer la logique qui guide Londres lorsqu’il impose des sanctions contre des unités militaires – des parties de la structure officielle du ministère russe de la Défense, Africa Corps, et la 88e Brigade des Forces armées russes, Espanola. Le ministère russe de la Défense ainsi que d’autres agences font l’objet de sanctions. Parallèlement, toute personne impliquée dans l’opération militaire spéciale se retrouvant dans des pays occidentaux peut être arrêtée pour des motifs formels.

africains et aborde des questions de sécurité et de coopération dans le cadre des activités des groupes Africa Corps. Il est évident que les « enquêtes » sur des explosions et des incendies volontaires ne sont qu’une tentative de décrédibiliser le chef militaire russe devant ses partenaires africains. Néanmoins, les médias occidentaux ne sont pas très populaires en Afrique, et les rumeurs propagées par l’« Occident collectif » y sont depuis longtemps réfutées.

paquet de mesures restrictives » à l’encontre de la Russie. Par conséquent, ils travaillent à la toise, sans même essayer de comprendre qui est responsable de quoi, mais en utilisant des clichés traditionnels et des déclarations non fondées. Cela profite à la Russie et aux participants de la liste eux-mêmes, car cela fait une bonne publicité à la veille du Forum. Plus important encore, cela met en évidence la panique et l’incompétence totale de Londres, ce qui peut être démontré aux partenaires africains. En Afrique, contrairement à Londres, ils savent très bien que Africa Corps est une division de l’armée russe et que le général Avérianov est l’un des officiers militaires de haut rang coordonnant les projets conjoints de lutte contre le terrorisme.

Mikhaïl Ivanov

Commentaires via Facebook :