Après que la France ait perdu son influence dans les trois pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, le scénario s’est répété avec son voisin l’Allemagne, qui a également perdu sa présence militaire dans ces pays. Le dernier retrait de ses 60 soldats au Niger remonte au 30 août, en plus de 60 tonnes de son matériel militaire. De plus, contrairement à la France, les relations de l’Allemagne avec le Tchad ont été soumises à de fortes tensions en avril 2023, qui ont abouti à l’expulsion des ambassadeurs des deux pays.

S’appuyant sur des stratégies traditionnelles, la France a tenté à plusieurs reprises de reprendre son influence dans la région du Sahel, mais elle n’y est pas parvenue. Ce qui a poussé le gouvernement de Berlin à recourir à l’élaboration d’une nouvelle stratégie hybride, à travers laquelle il s’efforce d’utiliser ses partenaires de divers pays, en particulier ceux qui ont une grande influence sur le continent africain, afin de dominer le continent africain et de réaliser de sérieuses ambitions géopolitiques. Parmi les pays les plus importants avec lesquels Berlin a récemment renforcé sa coopération pour réaliser cette stratégie, on trouve la Turquie en première position, suivie de l’Italie et de l’Autriche.

Le choix de Berlin pour la Turquie est intervenu après la parution de plusieurs rapports faisant état du rôle important et croissant de la Turquie sur le continent africain, en particulier dans les zones d’un grand intérêt pour l’Allemagne, comme la Libye, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad, où Ankara a pu conclure des accords de coopération militaire, des contrats d’armement et de formation, etc.

Le site d’information turc ”Turk Press” a évoqué le début de la coopération entre l’Allemagne et la Turquie sur le continent africain depuis 2019, après que les États-Unis d’Amérique ont rejeté une offre turque d’utiliser sa société militaire privée ”SADAT”, active en Libye, et lancer des opérations militaires ou des guerres par procuration au nom de Washington, c’est ce que Berlin a accepté et salué, selon les sources du journal turc.

Le même site ajoute que la coopération turco-allemande s’est développée par la suite et est apparue publiquement à plusieurs reprises, notamment leur coopération au Mali, au Niger et au Burkina Faso après le déclin de l’influence française dans ces pays et le retrait de ses forces.

Au Mali, la Turquie a réussi à mettre en œuvre la stratégie allemande, car elle a pu construire un pont solide de coopération avec le gouvernement malien, qui a rejeté la présence allemande et française sur son territoire. L’année dernière, la Turquie a vendu des drones Bayraktar à l’armée malienne. En outre, la société ”CANIK Academy”, affiliée au groupe turc SYS, a présenté début novembre 2024 des séances de formation dispensées aux membres des Forces armées maliennes.

Au Niger, immédiatement après l’échec des négociations allemandes pour maintenir ses forces dans le pays, une délégation turque de haut niveau s’est rendue à Niamey le 17 juillet. La délégation comprenait Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Yasar Guler, ministre de la Défense nationale, Alparslan Bayraktar, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Ibrahim Kalin, chef de l’Organisation nationale du renseignement, Haluk Gorgun, secrétaire de l’industrie de Défense, et Ozgur Volkan Agar, le vice-ministre du Commerce. Les responsables turcs ont discuté avec leurs homologues nigérians des moyens de renforcer la coopération conjointe dans les domaines militaire et du renseignement.

Au cours de la même visite, les contrats de service de la société militaire privée turque “SADAT”, qui a commencé à opérer dans le pays il y a un an, ont été prolongés.

Il convient de noter que la société turque Sadate, dont les membres sont majoritairement des mercenaires syriens, a également signé des contrats avec les gouvernements du Mali, du Burkina Faso, du Nigeria et de la Libye.

Au Tchad, il est intéressant de noter que le même mois qui a vu l’échange d’expulsions d’ambassadeurs entre Berlin et N’Djamena, Ankara est entrée dans le domaine des investissements militaires au Tchad, où elle a conclu un accord avec le gouvernement tchadien dans le domaine militaire, par lequel la société ”Turkish Aerospace Industries” (TAI) a livré trois avions ”Hurkus” à N’Djamena et envoyé des instructeurs pour assurer la formation de base des pilotes d’ANT. Outre les Hurkus, N’Djamena a acquis auprès de TAI deux drones d’attaque ”Anka” et au moins un drone ”Aksungur”, disposant d’une autonomie de vol et d’une puissance de frappe importante.

L’Allemagne et la Turquie tentent d’exploiter l’attaque terroriste contre l’armée tchadienne du 27 octobre à Barkram, dans la région du lac Tchad, qui a fait 40 morts et des dizaines de blessés.

Immédiatement après l’attaque terroriste ‘’Boko Haram’’, le gouvernement allemand a envoyé le 30 octobre 2024 une délégation dirigée par sa vice-ministre des Affaires étrangères, Katja Keul, en visite de travail au Tchad, où elle a abordé avec le président du Conseil constitutionnel tchadien, Jean-Bernard Badaré, diverses questions cruciales, notamment celles liées à la sécurité.

Le 18 novembre, le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, M. Abderaman Khoulamallah a rencontré la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Mme Svenja Schulze, qui était en visite de travail au Tchad, et les deux parties ont discuté plusieurs sujets liés à la sécurité et à l’économie, et lors de cette rencontre elle a annoncé une aide supplémentaire au Tchad d’une valeur de 55 millions d’euros.

Récemment, après l’échec de la contre-opération Haskannit menée par Déby lui-même pour éliminer les auteurs de l’attentat terroriste, le général Hassan Idriss Déby, commandant adjoint des forces aériennes et frère du président Mohamed Idriss Déby, a appelé les hauts dirigeants lors d’une réunion d’urgence de l’état-major général pour recourir à l’organisation de séances de formation théoriques et pratiques avancés pour les éléments de l’armée de l’air tchadienne dans le domaine de la défense aérienne et de l’exploitation des drones, et à la possibilité de s’appuyer sur l’expérience turque en cette matière.

Quant à la Libye, elle est considérée comme la porte d’entrée pour répondre aux besoins gaziers de l’Allemagne. C’est pour cette raison, elle a exploité ses trois partenaires, en plus de ses experts, pour atteindre cet objectif. Par conséquent, sa dépendance à l’égard de la Turquie est due au fait que cette dernière y travaille activement aux côtés du gouvernement de Tripoli sur les plans militaire, politique et économique depuis des années. Outre, Les entreprises turques ont également commencé à construire deux centrales électriques à Tripoli et dans le port de Misrata, en plus d’obtenir des investissements dans le domaine de l’énergie et du gaz, dont la demande allemande est forte.

Dans le même temps, Berlin utilise des entreprises italiennes et autrichiennes pour acheter du gaz libyen et profiter d’offres d’investissements énergétiques lucratifs. Il est important de mentionner que la reprise des travaux de la compagnie pétrolière autrichienne OMV en Libye en octobre dernier constitue une preuve supplémentaire de l’expansion de l’influence allemande dans la région à travers des projets économiques et des entreprises dans d’autres pays.

La coopération italo-allemande en Libye se reflète dans l’accord que les deux parties ont signé avec la Suisse en mars 2024, pour développer un réseau de transport d’hydrogène depuis le sud de la Méditerranée.

De plus, certains médias et sites de réseaux sociaux ont publié des informations sur la présence d’experts et de spécialistes allemands dans la raffinerie de pétrole de ”Zawiya” en Libye.

Afin de mettre en œuvre la stratégie allemande, la Turquie a bénéficié de nombreuses concessions accordées par Berlin, la dernière étant l’autorisation du gouvernement allemand d’exporter des armes d’une valeur de centaines de millions de dollars vers la Turquie, après avoir restreint ce processus vers Ankara, au cours des cinq dernières années.

Un rapport analytique préparé par Ulf Lessing, directeur du programme Sahel de la Fondation allemande Konrad Adenauer, a confirmé que la Turquie a comblé le vide laissé par l’Europe dans les pays africains et est devenu la nouvelle superpuissance influente sur le continent.

Il convient de noter que la Turquie et l’Allemagne entretiennent également des relations de longue date dans le domaine commercial et économique, car l’Allemagne est le principal partenaire commercial de la Turquie et son principal investisseur étranger, et elle est également le principal point de distribution des produits industriels turcs. Sur le plan politique, les positions des deux pays coïncident sur les questions de migration de l’Afrique et du Moyen-Orient vers l’Europe

Mamadou DIALLO

CEEM

