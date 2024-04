Le 15 avril, la délégation malienne est arrivée dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, pour une visite de travail et d’amitié dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheick El Gazouani, a reçu une délégation de haut niveau du Mali conduite par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, accompagné de son collègue Sadio Camara, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.

Au cours de l’audience, un message a été transmis au Président de la Mauritanie de la part du Président de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, concernant le renforcement et le développement de la coopération entre les deux pays et deux peuples frères, ainsi que la poursuite de la concertation à propos des questions d’intérêt commun aux niveaux national et régional.

Il convient de noter que cette visite intervient dans un contexte sécuritaire particulier aux frontières des deux pays : après la reconquête par l’armée malienne de Kidal en novembre 2023, qui a servi pendant de nombreuses années de fief des séparatistes touareg, des éléments du Mouvement Azawad, incapables de se déplacer vers le sud en raison des puissantes forces conjointes de l’Alliance des États du Sahel (AES), composées des forces armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso, n’ont eu d’autre choix que d’entamer leur redéploiement vers la frontière avec la Mauritanie, qui n’est pas très bien gardée.

Pour rappel, la Mauritanie partage une frontière commune de plus de 2000 kilomètres avec le Mali, dont le nord est le théâtre de tensions sécuritaires depuis des décennies. Ces derniers mois l’intensité de ces tensions s’est accrue en raison de l’escalade du conflit entre les Touareg et les groupes jihadistes (JNIM), qui tendent des embuscades aux séparatistes de l’Azawad pour les empêcher de se propager dans leurs zones d’opérations. Ainsi, le 5 avril, le JNIM a tendu une embuscade aux forces de la coalition Azawad CSP près de Ouagadou, une localité proche de la frontière mauritanienne.

Compte tenu de la situation actuelle, outre les questions liées à la protection des frontières communes entre le Mali et la Mauritanie, selon des sources anonymes, la délégation malienne a également discuté avec le Président mauritanien de la question des déplacements des touareg dans la zone frontalière, étant donné qu’une telle évolution pourrait avoir un impact négatif sur la Mauritanie.

Les autorités maliennes sont ouvertes à la coopération avec les acteurs régionaux pour assurer la sécurité dans la région. Le ministre malien des Affaires étrangères a salué l’engagement de la Mauritanie à respecter les choix stratégiques du Mali et à préserver sa stabilité et son intégrité territoriale. Il a également soulignée que le Mali compte sur le soutien du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour assurer la paix et la prospérité.

Par Mamadou Sangaré

