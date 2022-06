Remercions le Créateur pour ce Vendredi. Puisse cette précieuse journée apporter de la satisfaction dans nos cœurs et remplir nos vies des dons d’Allah ! Qu’Allah nous comble de Ses bénédictions inconditionnelles.

Le spectacle affligeant des ravages de la mort et des attaques insensées ces jours-ci ne peuvent nous inspirer que consternation et componction. Il est encore plus indignant de constater que nos condamnations de ces crimes deviennent la règle et la norme. La nation endeuillée une fois de plus continue à pleurer ses morts. Encore une fois, nous exprimons notre compassion et notre solidarité profonde aux familles des victimes.

Aujourd’hui, plus que jamais, la paix dans notre pays est un véritable défi pour l’ensemble des citoyens. Notre pays a besoin de femmes et d’hommes qui, dépassant les frontières ethniques, régionales, et politiques, soient des témoins de la réconciliation et d’une paix juste et digne. La plus grande injustice de la crise profonde que nous traversons actuellement est qu’elle risque de nous éloigner encore davantage l’un de l’autre. La crise aura certainement des effets sur beaucoup d’entre nous et le plus lourd tribut sera payé par celles et ceux qui ont subi dans leur chair les effets de la violence, de l’isolement, et de la misère. Et le paradoxe, c’est comment résister à l’angoisse, à la résignation, au désespoir pour chercher des chemins de réconciliation ?

Nous devons faire ce qui est juste et nécessaire pour sortir ensemble plus forts de la crise. Notre riche histoire et notre diversité doivent toujours être une force dans le Mali de demain. Notre singularité qui est née de notre persistance doit nous permettre de faire encore mieux. Qu’Allah nous donne la volonté humaine et politique de faire en sorte que nos politiques de paix et de réconciliation nécessitent peu de temps pour évoluer et s’enraciner dans les mentalités et les traditions de notre société.

Veillons à ce que les jours qui s’annoncent marquent le retour à la réconciliation nationale et le rétablissement d’une paix durable dans notre pays. Dès maintenant, soyons de celles et ceux qui, face à la crise profonde que nous vivons, s’acharnent à léguer aux générations futures des germes de paix et d’un développement humain durable. Prions pour que grandisse notre capacité à pardonner, à aimer, à vivre harmonieusement ensemble dans la solidarité, la justice et la paix.

Que la Grâce et la Paix d’Allah soient avec vous.

Jummah Mubarak !

Cheick Boucadry Traoré

Commentaires via Facebook :