Mali-États-Unis : Un nouveau «pont» entre Bamako et Washington pour booster les échanges économiques

La toute première Chambre de commerce américaine au Mali (AMCHAM) a été inaugurée le 16 novembre 2023 par Mme Bagayogo Aminata Traoré et Mme Rachna Korhonen, respectivement ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et ambassadrice des États-Unis d’Amérique au Mali. Créée seulement le 10 Octobre 2023 et logée à l’immeuble Lilou à Hamdallaye ACI 2000, cette chambre est présidée par notre compatriote Hamadou Cissé avec Diango Cissé comme vice-président Diango.

Le Mali est une terre d’opportunités avec d’énormes potentialités économiques sous exploitées et exportées notamment de manière non efficiente (le coton, le bétail, les ressources naturelles…). La jeunesse représente plus de 70 % de la population malienne. Et elle doit participer au développement durable du pays. Surtout que notre pays fait face à une crise multidimensionnelle depuis une décennie et attend les investissements et les engagements des opérateurs économiques privés d’ici et d’ailleurs. Il y a donc un vide énorme dans ce domaine.

Avec son inauguration et le lancement officiel de ses activités le 16 novembre 2023 (une date mémorable désormais au Mali dans l’histoire économique entre le Mali et les États-Unis d’Amérique), l’AMCHAM vient ainsi combler un immense vide en créant une passerelle de promotion des liens de coopération entre les investisseurs maliens et américains.

SERVICES DES ROUTES : Des recommandations réalistes pour améliorer les travaux routiers au Mali

Les travaux de la 49e édition de la Réunion annuelle des services des routes ont pris fin samedi dernier (18 novembre 2023) à Ségou. La clôture de ces assises a été marquée par l’organisation d’une cérémonie symbolique au Centre culturel Korè.

Cette 49e édition de la Réunion annuelle des services des routes a regroupé des acteurs intervenants dans le sous-secteur des Infrastructures. Les échanges, parfois houleux mais objectifs, ont permis de formuler des recommandations en vue de contribuer à l’amélioration des travaux routiers au Mali. Il s’agit, entre autres, du rehaussement des ressources allouées à l’entretien routier à travers l’application du taux minimum communautaire de la RURPP, soit 60 F CFA /litre de carburant ; de l’amélioration du niveau de service des routes et la préservation du patrimoine routier ; du renforcement des capacités des acteurs de l’entretien routier ; de la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes d’entretien routiers.

La cérémonie de clôture a été présidée par Mme Diarra Assitan Kéita, conseillère technique au ministère des Transports et des Infrastructures. Au nom de Mme la Ministre Dembélé Madina Sissoko, elle a invité l’ensemble des acteurs (l’administration des routes et les attributaires de marchés et de contrats) à travailler dans une synergie d’actions pour plus de performance. Elle a aussi exhorté la Direction générale des routes à redoubler d’effort et à accomplir pleinement ses missions de supervision afin que les délais de réalisation des travaux soient respectés.

