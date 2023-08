La genèse de l’obscurantisme se situe au Moyen âge qui a vu la domination de la religion sur toutes les sphères de la vie de l’Homme que ce soit mathématicien, biologiste, chimiste historien… A cette époque toutes les positions scientifiques devraient aller dans le sens de la religion. Et la religion, c’est le crédo de la croyance par excellence. C’est à partir de là que le débat autour de l’obscurantisme se situe. Certains intellectuels d’alors ont été persécutés et des ouvrages brûlés à cause du poids de la religion. C’est pourquoi le Moyen âge est considéré comme l’âge obscur de l’humanité parce que cet âge a empêché l’humanité de réfléchir et de produire conformément à la rationalité. Cependant, c’est quoi l’obscurantisme ? Comment il se manifeste ? Quelles en sont les causes ? Et comment elle se manifeste au Mali ? Dans ce dossier, nous tenterons de répondre à ces questions.

De manière générale, l’obscurantisme est un comportement rétrograde qui entretient l’ignorance des masses afin d’empêcher l’évolution des connaissances dans un domaine particulier, et ce malgré l’existence des preuves avérées. Un obscurantiste prône et défend toujours une attitude de négation du savoir.

Selon Dr. Mohamed Amara, sociologue à l’Université de Bamako, l’obscurantisme est un comportement qui est attribué à ce que l’on soupçonne d’hostile au progrès, au libre exercice de la raison et à la diffusion de l’instruction du savoir. “Etre obscurantiste, c’est avant tout avoir un comportement obscur, sans lumière, sans éclairage et lorsqu’on est dans l’obscurantisme on est dans les ténèbres refuse tout esprit critique et rationnel”, définit-il.

L’obscurantisme se manifeste par des propos réfutant tout esprit critique et rationnel avec des discours écartant des normes définies par des autorités religieuses et intellectuelles prédéterminées. Mais, à en croire notre sociologue, l’obscurantisme se manifeste à travers toute démonstration scientifique où l’obscurantiste réfute tout esprit critique et rationnel. Ce dernier fait une comparaison de la situation qui prévaut au Sahel, où on assiste à des luttes politiques et idéologiques qui opposent les esprits conservateurs et les esprits éclairés.

S’agissant des causes de l’obscurantisme, elles sont multiples. Nous avons l’ignorance qui est l’une des premières causes de l’obscurantisme. Au-delà de ça il y a aussi le refus de penser. Par exemple quand un religieux veut se référer uniquement sur le Coran ou à la tradition du Prophète (PSL) sans changer ce que la religion a dit. Ce dernier fait du Coran un directeur de conscience. En plus de cela, il y a la censure ; le discrédit de l’intelligence, de l’étude et de l’érudition non par la critique rationnelle mais par la critique essentialiste.

Amara nous explique que l’une des causes principales de l’obscurantisme est la prédominance d’une supposition de supériorité morale qui est le sens de prévaloir sur le reste. Il ajoute que cette morale, c’est la morale conservatrice qui habite des hommes politiques, religieux et une bonne partie de la société civile.

Au Mali ce phénomène qui est l’obscurantisme gagne du terrain et se manifeste à travers le refus catégorique d’étouffer et discréditer toutes ces personnes qui ne pensent pas comme eux les domaines politiques, religieux et intellectuels. Mais c’est surtout l’obscurantisme religieux avec en filigrane la question de la laïcité qui fait débat aujourd’hui.

Pour Mohamed Amara, de plus en plus des citoyens tournent le dos à l’esprit critique. Et cette façon de tourner dos à l’esprit critique, à l’autorité et à toute forme d’esprit contradiction symbolise la manifestation de l’obscurantisme. “On s’enferme dans les mythes ce qui de fait bloquer la marche vers le progrès. Au final, la société subit une espèce d’influence parfois familiale, politique voire même religieuse (musulmane et chrétienne) de toute personne qui s’en extrait. En lieu et place de l’esprit critique se développe une espèce de soumission, de domination. Donc l’obscurantisme se manifeste aussi par la censure, répression ou la pense unique mais surtout le discours homogénéisant”, explique-t-il.

