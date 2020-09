Transition : Faut-il des privilégiés ?

D’abord je présente mes excuses. Parce ce que, ce que je vais dire ne va pas beaucoup plaire.

Moi je pense que les leaders du M5 ne doivent pas être traités comme des citoyens à part. Ils doivent participer à la réflexion globale d’une nouvelle dynamique du Mali comme tout le monde. Et en même temps, ils sont parties prenantes d’un conflit qui n’est pas encore totalement résolu.

Autant je crois que la place d’un Imam est dans la mosquée, autant je pense que celle du militaire est dans la caserne. S’ils veulent faire la politique, ils doivent revenir dans la vie civile et n’utiliser ni le nom de Dieu, ni les armes.

Maintenant on vit une situation provoquée par les politiques qui ne se battaient que pour le partage du gâteau. On a frôlé le chaos. L’armée a dû intervenir. Leur seule légitimité vient des armes, donc pas du peuple. Autant la légitimité du M5 vient de la rue et non des urnes.

Maintenant, la réalité est que c’est l’armée qui a pris le pouvoir. Elle avait jusqu’à sa fameuse “constitution bis” fait zéro faute. Je crois qu’elle n’en sera pas à sa première faute.

Mais pour moi ce qui est important, c’est qu’est-ce qui est possible de faire et comment faire pour remettre le pays à l’endroit et permettre une 4eme République durable et harmonieuse ?

Qui peuvent valablement piloter ce processus en dehors des jeux politiques et des calculs de positionnement de l’après transition ?

Combien de temps il faut pour mettre en œuvre ce processus ?

Il faut aider le CNSP à inscrire son action dans cette logique. Sinon le personnel politique est à l’affût pour exploiter chacune de ses fautes pour le déstabiliser. Qu’il soit du M5 ou d’un autre bord.

J’avais annoncé que leur période de grâce ne va pas durer. Et voilà, on y est !!! C’est à eux de n’avoir aucun autre calcul que le Mali et de s’y tenir. Et de n’exclure personne sans être avec un camp contre un autre. Au vu du dysfonctionnement du pays, l’exercice semble impossible, mais je crois qu’il est à la portée du CNSP s’il garde comme axe le Mali seulement et résiste aux pressions diverses qui n’en finiront pas.

Encore mes excuses pour ceux que j’ai désobligé.

Bien à tout le monde.

Alioune Ifra NDiaye

