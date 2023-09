Un pied de nez à un cheminement mémoriel apaisé !

Moussa Traoré a été plus que réhabilité. Il est parti avec tous les honneurs, alors que ses victimes et les descendants de ses victimes souffrent le martyre.

Des femmes encore en vie ont été électrocutées dans leur intimité, elles n’ont pas eu droit à des excuses ! Des hommes ont eu des ongles arrachés, ils souffrent dans leur chair, sans le pardon de leurs bourreaux ! Que de vies brisées par des retards de salaires de trois mois ! Bien que nié par Choguel, le massacre de jeunes maliens a bien eu lieu !

Pendant que les Maliens et les Africains luttent contre le néocolonialisme français et pour l’instauration d’un nouvel ordre mondial, Choguel amène Assimi dans sa vision étriquée de sauver la mémoire du régime UDPM !

Merci Me Boubacar Karamoko Coulibaly d’avoir mis en exergue, dans une brillante note, l’injustice envers les victimes de Moussa Traoré et le manque d’affect et d’empathie de la transition d’Assimi Goïta.

Définitivement, je pense que le colonel Assimi ne fait pas le poids pour amener la paix des cœurs au Mali. Dans les foyers, entre les foyers ! En se laissant guider ainsi par Choguel, il vient de s’aliéner des partisans et pas des moindres ! Dommage !

Colonel Assimi, le peuple martyr et meurtri est désabusé. Ce n’est pas comme ça que vous ferez le Mali koura de nos rêves dans la paix et la concorde ! Il est peut-être temps de rectifier le tir, votre bombe nucléaire sur l’espoir des Maliens victimes du régime de Moussa Traoré a fait des ravages ! Et pas peu ! S’il vous plaît, occupez-vous de la défense du pays et éloignez-vous des politiciens sataniques ! Hiroshima a eu lieu, à quand Nagasaki ?

Le mal est fait !

Honnêtement, Choguel peut fièrement rendre le tablier, le job est fait ! Bravo Choguel, héritier du Général Moussa Traoré ! Tant pis pour la transition ! Et pourtant nous avions espéré !

Seydou Traoré/Ancien ministre Mali 2002 2007 Chevalier de l’Ordre National du Mali

Commentaires via Facebook :