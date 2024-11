À la faveur des récentes décorations faites par le Chef de l’Etat, le Général d’armée, Assimi Goita plusieurs cadres et responsables du pays ont été décorés. Parmi ces méritants figurent deux officiers exemplaires de l’administration des douanes du Mali. En occurrence, le Colonel des douanes Ahamadou Sanogo, directeur du Renseignement et de la lutte contre la fraude du Bureau des Enquêtes des Douanes et son adjoint le colonel Abdrahmane DIAKITÉ ont été élevés respectivement au grade de chevalier de l’ordre national du Mali et Médaille d’honneur des douanes cette année. Loin d’être une surprise pour ceux qui ont côtoyé les bureaux des enquêtes douanières, depuis l’arrivé de ce duo magistral à la tête de la sous direction du renseignement des douanes, les recettes ne font que grimper et les fraudeurs et contrebandiers ont toujours été mis en échec d’où la satisfaction du patron de la Douane, l’inspecteur général Amadou Konaté qui a été lui aussi primé récemment à Kigali au Rwanda à travers un trophée continental pour son travail pharaonique pour l’économie malienne grâce à une équipe dynamique et professionnelle.

Ces distinctions couronnent pour beaucoup des années de sacrifices au service de la douane. Elles soulignent également le dévouement exemplaire et leurs engagements indéfectibles dans le travail. Adepte du travail bien fait, le patron du Renseignement douanier Col. Sanogo prend cette distinction comme une invitation à redoubler d’ardeur pour permettre à la douane d’atteindre ses objectifs de recette et aussi à lutter efficacement contre la fraude et le trafic de tout genre. En conclusion ce mérite est le fruit d’un travail collégial et performant de cette paire de bosseurs, qui sont des véritables sentinelles pour les gabelous contre les mauvaises pratiques au niveau de nos frontières contre les trafiquants en bande organisée. A n’en pas douter, sous l’égide du directeur général de la douane, Inspecteur général, Amadou Konaté la douane malienne a un avenir radieux devant elle avec ces jeunes officiers expérimentés et rompus à la tâche qui font honneur au drapeau national.

A.B.D

