Ils sont au total vingt agents du ministère de la Santé et du Développement social (toutes catégories confondues) à bénéficier de la reconnaissance de la nation malienne lundi dernier, 12 février 2024. Toute la grande famille de la Santé et du Développement Social s’était ainsi retrouvée pour rendre un hommage mérité à ses hommes et femmes pour leur contribution à l’exécution des missions assignées au département à travers leur travail au quotidien.

Les distinctions attribuées sont le Chevalier de l’Ordre National du Mali et le Mérite national avec effigie «Lion Débout». Au compte de la Caisse malienne de la sécurité sociale (CMSS), Alassane Traoré (Directeur général adjoint) et Dalla Coulibaly (Directeur des Ressources Humaines et des Moyens généraux) ont respectivement reçu la médaille de Chevalier de l’Ordre National et celle du Mérite National avec effigie «Lion Débout».

Dans son intervention, le Colonel Assa Badiallo Touré (ministre de la Santé et du Développement social) a mis en exergue l’engagement de ces agents récipiendaires pour les nobles et exaltants métiers consistant à servir les autres dans des circonstances difficiles. Et les distinctions reçues sont une preuve de leur patriotisme. Appréciant ces distinctions à leur juste valeur, le Colonel Touré a félicité les récipiendaires en les exhortant à faire davantage preuve de persévérance dans leurs domaines respectifs. «Le travail bien fait n’est jamais perdu. Si nous nous engageons vers la performance, nous aurons tous à tour de rôle, la reconnaissance de la nation», a assuré Madame le ministre de la Santé et du Développement social.

Très émus, les deux récipiendaires de la CMSS ont dédié leurs médailles à l’ensemble de la Caisse tout en invitant leurs collègues à serrer davantage la ceinture pour porter haut le flambeau de la réussite et, ensemble, relever les nombreux défis qui les attendent au service de la patrie.

