“Nous nous engageons à continuer à servir le Mali avec dévouement et probité”

Trois cadres de la Haute autorité de la communication (Hac) viennent d’être décorés au grade de chevalier de l’Ordre national du Mali par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Cela pour services rendus à la nation. Les récipiendaires à savoir Béchiry Diop, Kalifa Naman Traoré et Mohamed dit Sadio Mady Kanouté ont reçu leur médaille en présence du Grand chancelier des Ordres nationaux, le général de brigade Amadou Sagafourou Guèye. Au nom des récipiendaires, Kalifa Naman Traoré a exprimé toute sa gratitude et ses remerciements au président de la Transition pour cette décoration. “Ces distinctions marquent une étape importante dans nos carrières mais ne sont pas une ligne d’arrivée. Elles constituent une source de motivation supplémentaire pour nous surpasser”, soulignera-t-il. Voici le discours prononcé par Kalifa Naman Traoré en cette occasion.

J’ai le plaisir de m’adresser à vous lors de cette cérémonie de remise de décoration au nom des récipiendaires de la Hac pour cette promotion 2023. Cette cérémonie est une tradition républicaine annuelle qui est une occasion pour nous de nous rassembler et de passer ensemble un temps solennel, convivial et amical. Nous sommes honorés de recevoir aujourd’hui les distinctions honorifiques qui nous ont été attribuées le 20 septembre 2023 par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements au chef de l’Etat. Nos remerciements vont également au président de la Haute autorité de la communication, Gaoussou Coulibaly, pour le choix porté sur nous. Ces médailles nous confortent dans notre mission et nous donnent encore plus de courage dans le travail quotidien.

Ces distinctions marquent une étape importante dans nos carrières mais ne sont pas une ligne d’arrivée. Elles constituent une source de motivation supplémentaire pour nous surpasser.

Etre ainsi mis en avant fait chaud au cœur et nous emplit de fierté. Mais, cela incite également à rester humble et à se persuader que c’est le travail collectif qui valorise les individualités. Aussi, voudrions-nous ici remercier le Collège et l’ensemble des travailleurs de la Haute autorité de la communication pour leur accompagnement professionnel et humain de grande qualité. Ces médailles sont aussi les leurs.

Pour terminer, nous renouvelons nos remerciements aux plus hautes autorités du Mali pour la reconnaissance de notre mérite et nous nous engageons à continuer à servir le Mali avec dévouement et probité”.

